Copa do Mundo: seleção feminina começa a trabalhar na Austrália

Uma publicação compartilhada por Selec?a?o Feminina de Futebol (@selecaofemininadefutebol)

“A exposição ao sol é muito importante nessa adaptação ao fuso horário. A luz do dia auxilia no atraso do ciclo circadiano no corpo. Isso quer dizer que a nossa caminhada às 11h [horário local], que no Brasil seriam 22h, auxilia no atraso na geração de melatonina pelo corpo. Desta forma, retarda o sono que fisiologicamente teria neste horário no Brasil”, declarou a preparadora física da seleção brasileira, Ivi Casagrande, à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O primeiro treino oficial com bola do Brasil na Austrália será realizado, a partir das 11h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (6), no campo do Hotel Resort Royal Pines, na Gold Coast.