Governo entrega helicóptero, armamento e novas fardas para a Secretaria da Segurança Pública na quinta (6)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

A entrega será conduzida pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário da Segurança Pública, Sandro Caron e contará com a presença de outras autoridades.A imprensa poderá chegar antecipadamente para produzir as imagens.

Para reforçar as ações da segurança pública, o governo do Estado irá entregar na quinta-feira (6/7), às 9h30, um helicóptero para o Corpo de Bombeiros Militar e mais de 3 mil pistolas para a Polícia Civil. Durante o ato, também será lançado oficialmente o novo fardamento da Brigada Militar.

Geral Há 2 horas Em Geral Mato Grosso é o primeiro estado do Centro-Oeste a firmar o Pacto pela Governança da Água com a ANA A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) firmou o Pacto pela Governança da Água com o governo de Mato Grosso nesta quarta-feira, 5 de ...

Obras Há 2 horas Em Geral Governador participa de lançamento de obras nos aeroportos de Pelotas, Uruguaiana e Bagé O governador Eduardo Leite participará, na quinta-feira (6/7), do evento de lançamento de obras nos aeroportos de Pelotas, Uruguaiana e Bagé. As me...

Segurança Pública Há 3 horas Em Geral Com redução de mortes violentas em junho, semestre fecha com indicadores criminais em queda no RS O Rio Grande do Sul encerrou o primeiro semestre de 2023 com redução nos casos de feminicídio e latrocínio.Os dados fazem parte dos indicadores cri...