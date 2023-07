Governador participa de lançamento de obras nos aeroportos de Pelotas, Uruguaiana e Bagé

Para reforçar as ações da segurança pública, o governo do Estado irá entregar na quinta-feira (6/7), às 9h30, um helicóptero para o Corpo de Bombei...

Segurança Pública Há 2 horas Em Geral Governo entrega helicóptero, armamento e novas fardas para a Secretaria da Segurança Pública na quinta (6) Para reforçar as ações da segurança pública, o governo do Estado irá entregar na quinta-feira (6/7), às 9h30, um helicóptero para o Corpo de Bombei...

Geral Há 2 horas Em Geral Mato Grosso é o primeiro estado do Centro-Oeste a firmar o Pacto pela Governança da Água com a ANA A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) firmou o Pacto pela Governança da Água com o governo de Mato Grosso nesta quarta-feira, 5 de ...