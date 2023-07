Espetáculo ‘Pira’ convida a questionar: o que é normal e o que é doentio no amor?

No período de 6 a 9 de julho, o Teatro Cacilda Becker, espaço da Fundação Nacional de Artes – Funarte, na Zona Sul do Rio de Janeiro, recebe a montagem de dançaPira – do gozo estendido ao exílio, com ingressos a preços populares. A obra, do Coletivo 22, instiga a uma reflexão acerca dos limites entre o que seria normal ou doentio nas relações amorosas. O grupo é interessado nas questões ligadas ao conceito de “loucura”.

Os artistas explicam a motivação do debate que inspira a peça: de acordo com o grupo, a condição das pessosa apaixonadas gera diversos sentimentos entre elas, que as afetam diretamente. “Nesse sentido, acreditamos na importância de levar ao público através do movimento, um olhar crítico e poético sobre os modos como nos engajamos nas relações, refletindo sobre desejos, faltas e forças que nos movem em direção ao encontro com o outro”, comentam.

Também está previsto no projeto o lançamento do livroEntre os Dentes – Crônicas do SUS e da Atenção Psicossocial, de Marina Bistriche Giuntini, programado para o dia 7 de julho, sexta-feira.

Desde sua formação, o Coletivo 22 se envolve com temas relacionados à saúde mental e os transforma em criações de dança. “Apostamos na relevância deste assunto pela necessidade de trazer para o público o debate” sobre essa “temática muitas vezes silenciada e menosprezada”, comenta. “Mesmo com avanços da luta antimanicomial, os corpos que vivenciam a loucura ainda são extremamente marginalizados e estigmatizados em nossa sociedade, onde a diferença tem muita dificuldade em existir”.

O 22 acrescenta: “Diante da pandemia de covid-19 e das necessárias medidas de isolamento, muitas pessoas experimentaram privações em relação ao contato social. Outras vivenciaram o convívio extremo dentro de suas casas em situações de abuso e violência. Em ambos os contextos, a saúde mental se evidencia como tema a ser discutido em sociedade, fundamental para o seu bem-estar”, conclui.

Espetáculo de dança

Pira – do gozo estendido ao exílio

6 a 9 de julho, de quinta-feira a sábado, às 19h30, e domingo, às 18h

Acessibilidade: no dia 8 de julho haverá sessão com recurso de audiodescrição

Ingresso: R$20. Meia-entrada: R$10 – venda na bilheteria e no site sympla.com.br

Classificação indicativa: 16 anos

Lançamento do livro

Entre os Dentes – Crônicas do SUS e da Atenção Psicossocial, de Marina Bistriche Giuntini

7 de julho

Ficha técnica

Direção: Cecília Estella | Intérpretes Criadoras: Beatriz Pizarro, Cecilia Estella, Nina Malm e Liora Souza | Artista convidado: Léo Melo | Iluminação: Edmar da Rocha | Preparação corporal: Kaká Boa Morte | Figurino: Simone Nascimento | Produção executiva: Andréia Pimentel

Teatro Cacilda Becker

Rua do Catete, 338 - Catete, Rio de Janeiro (RJ) -Próximo à Estação Largo do Machado do Metrô

Espaço da Fundação Nacional de Artes – Funarte

Mais informações

Sobre o espetáculo:

Mais informações: facebook.com/coletivovinteedois | [email protected]

Sobre o espaço: [email protected]