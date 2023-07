Maio: planos de saúde registram 50,7 milhões de consumidores em planos de assistência médica

Os dados de beneficiários de planos de saúde referentes a maio de 2023 já estão disponíveis na Sala de Situação , ferramenta de consulta do portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Na análise sobre o período, é possível acompanhar o crescimento contínuo nos planos de assistência médica, que, após recorde histórico registrado em abril, contabilizou 50.656.907 beneficiários em maio de 2023. Os planos exclusivamente odontológicos seguiram o mesmo movimento crescente e alcançaram 31.073.737 usuários.

Nos planos médico-hospitalares, maio contou com mais 67.243 beneficiários em relação ao mês anterior. Se o comparativo for em relação a maio de 2022, houve aumento de 1.194.383 beneficiários.

Nos planos exclusivamente odontológicos, 2.300.634 beneficiários incrementaram o setor em maio deste ano, se compararmos com o mesmo mês em 2022. De abril a maio de 2023, o segmento conquistou mais 193.525 beneficiários.

Já nos estados, no comparativo com maio de 2022, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 24 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro os que tiveram o maior ganho em números absolutos. Entre os odontológicos, 26 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo São Paulo, Mato Grosso do Sul e Alagoas os estados com maior crescimento em números absolutos.

Importante destacar que os números podem sofrer alterações retroativas em razão das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Veja nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.

Número de beneficiários com planos de assistência médica por tipo de contratação Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total Empresarial por Adesão não identificado mai/23 35.535.930 6.175.898 355 8.901.551 43.173 50.656.907 abr/23 35.434.112 6.192.202 355 8.919.684 43.311 50.589.664 mar/23 35.330.887 6.199.010 355 8.920.189 43.973 50.494.414 fev/23 35.121.314 6.221.530 355 8.925.560 44.336 50.313.095 jan/23 35.074.381 6.235.901 355 8.939.182 45.003 50.294.822 dez/22 35.116.367 6.271.080 358 8.961.413 45.208 50.394.426 nov/22 34.966.895 6.286.445 360 8.967.357 45.237 50.266.294 out/22 34.773.807 6.304.247 359 8.975.635 45.389 50.099.437 set/22 34.763.236 6.308.175 360 8.985.012 45.582 50.102.365 ago/22 34.617.685 6.296.192 360 8.979.511 45.933 49.939.681 jul/23 34.446.475 6.297.114 360 8.980.137 46.140 49.770.226 jun/23 34.313.701 6.300.596 362 8.980.850 46.344 49.641.853 mai/23 34.162.804 6.295.389 362 8.957.419 46.550 49.462.524

Número de beneficiários com planos Exclusivamente Odontológico por tipo de contratação Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total Empresarial por Adesão não identificado mai/23 22.812.432 2.912.297 1.512 5.343.582 3.914 31.073.737 abr/23 22.636.094 2.880.336 1.514 5.358.351 3.917 30.880.212 mar/23 22.438.248 2.880.113 1.518 5.343.038 3.921 30.666.838 fev/23 22.246.034 2.874.224 1.518 5.336.651 3.928 30.462.355 jan/23 22.139.253 2.881.966 1.519 5.322.140 3.942 30.348.820 dez/22 22.100.563 2.877.613 1.527 5.321.612 3.953 30.305.268 nov/22 22.072.886 2.872.286 1.534 5.351.240 3.966 30.301.912 out/22 21.672.581 2.871.172 1.597 5.315.035 3.979 29.864.364 set/22 21.585.277 2.852.478 1.604 5.305.911 4.000 29.749.270 ago/22 21.424.036 2.828.677 1.605 5.277.543 4.095 29.535.956 jul/23 21.253.382 2.784.380 1.611 5.207.508 4.169 29.251.050 jun/23 21.097.596 2.766.559 1.615 5.172.588 4.178 29.042.536 mai/23 20.880.849 2.749.407 1.617 5.137.025 4.205 28.773.103