Agência participa da cerimônia dos 45 anos da assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica

Em homenagem aos 45 anos da assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica, aconteceu uma solenidade para marcar a data na última segunda-feira, 3 de junho, na sede da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em Brasília. O evento contou com a participação da diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Veronica Rios; da secretária-geral da OTCA, María Alexandra López; do diretor da Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE), Ruy Pereira; entre outras autoridades brasileiras e estrangeiras.

No evento a diretora-presidente da Agência participou da inauguração da placa onde funciona a sala de situação da Organização, que realiza o monitoramento em tempo real da bacia Amazônica em termos de qualidade e quantidade de água com base em dados disponibilizados pelos oito países-membros da OTCA: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Esse centro de monitoramento foi viabilizado pela ANA em parceria com a ABC/MRE.

O objetivo do Tratado de Cooperação Amazônica é promover o desenvolvimento dos territórios amazônicos, de maneira que as ações conjuntas gerem resultados benéficos para alcançar o desenvolvimento sustentável das oito nações que integram esse acordo.

A OTCA

A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica é uma instituição intergovernamental integrada pelos oito países que assinaram o Tratado de Cooperação Amazônica. Como um bloco socioambiental, a OCTA trabalha nas esferas política, diplomática, estratégica e técnica. Assim, atua para gerar sinergias entre governos, organizações multilaterais, sociedade civil organizada, comunidade cientifica, agências de cooperação e setores produtivos no contexto da implementação do Tratado.

