Com investimento de R$ 1,6 milhão, Estado inicia obra em escola de Capão da Canoa

Paredes, cobertura e piso do ginásio de esportes, além da cobertura do bloco 05, estão sendo demolidos -Foto: Divulgação Instituto Estadual Riachuelo

O Instituto Estadual Riachuelo, de Capão da Canoa, iniciou o mês de julho em obras. Com investimento de R$ 1.611.709,38 do governo estadual, paredes, cobertura e piso do ginásio de esportes, além da cobertura do bloco 05, estão sendo demolidos. A obra beneficiará 1.385 alunos da instituição.

Em 2020, a escola foi atingida por um ciclone, o que afetou a cobertura do ginásio e impediu seu uso. O bloco 05, por sua vez, contava com infiltrações em dias de chuva.

O diretor do instituto, Humberto Orcy da Silva, conta que o cenário pós-ciclone era entristecedor – pelo pátio, acumulavam-se cacos de telhas destruídas. Parte do prejuízo foi possível recuperar com recursos da escola. No entanto, no ginásio o problema era mais grave, necessitando, também, de uma intervenção maior. Além do telhado, algumas vigas foram afetadas e outras foram carregadas pelo vento. Ainda, a ação do tempo piorou a situação. Interditado e destelhado, as paredes internas e o piso foram se deteriorando.

“Essa obra veio em bom tempo, porque nós iríamos praticamente perder o ginásio se não fosse feito agora”, avalia Silva. Durante a pandemia, com os alunos no ensino a distância, o impacto foi menor. Com o retorno das aulas presenciais, foi necessário construir duas quadras de areia e reformar a quadra de cimento. Esses espaços, porém, estão sem cobertura, o que impossibilita atividades em dias de chuva.

O Instituto Riachuelo tem 73 anos. O prédio, apesar de mais novo, sofre com problemas devido ao desgaste do tempo. O madeirame do bloco 05, por exemplo, está em mau estado e será substituído com as telhas, melhorias que também estão em andamento. No local, funcionam uma sala de vídeo, três salas de aula, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e o laboratório de química. A 11ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Osório, fiscaliza as reformas, que iniciaram no fim da semana.