Aeronave com bom desempenho e baixo custo operacional é aprovada pela ANAC para uso no Brasil

AAgência Nacional de Aviação Civil (ANAC) emitiu o Certificado de Tipo para o Modelo 408 "SkyCourier" da TextronAviation, validando o projeto no Brasil e constituindo uma das etapas para permitir que operadores brasileiros utilizem essaaeronave.Originalmentecertificado pelaautoridade de aviação civil norte-americana,FederalAviationAdministration(FAA),em março de 2022, o modelo 408 teve a empresa americana FedEx como seu primeiro operador.No Brasil, oCertifificadode Tipo foi emitido em 27 de junho.

A validação do projeto da aeronave no Brasil permite que a ANAC conheça e se envolva emaspectosrelevantes e de segurança desse projeto, com foco em garantir a operação segura e aaeronavegabilidadecontinuada para os operadores brasileiros. Para a aprovação do modelo 408, foram feitas avaliações tanto de documentos e dados quanto operacional e atividades de ensaios em voo.