Destinos Inteligentes é finalista no programa da EmbraturLAB

A EmbraturLAB, Laboratório de Inovação para o Turismo da Embratur, divulgou recentemente os resultados da primeira fase de seleção para o seu programa de aceleração de startups. Entre as 15 empresas pré-selecionadas, destaca-se a presença da Destinos Inteligentes, que agora avança para a próxima etapa do processo.

O programa de aceleração do EmbraturLAB é realizado em parceria com o Turistech Hub Brasil, um dos principais hubs de inovação da América Latina.

O Turistech Hub tem como objetivo liderar a agenda de inovação no turismo e impulsionar a competitividade e sustentabilidade do setor. Já o EmbraturLAB conta com a colaboração de universidades, pesquisadores e empreendedores, que estão promovendo ações inovadoras no turismo.

A seleção das startups para a segunda fase de aceleração mostra o compromisso da EmbraturLAB em impulsionar a inovação no setor de turismo e colocar o Brasil entre os destinos mais competitivos do mundo.

As startups selecionadas participarão do Pitch Day, no próximo dia 14 de julho, onde terão cinco minutos para apresentar suas propostas inovadoras relacionadas aos temas indicados para a aceleração. Durante essa apresentação, as empresas também deverão destacar os problemas que suas soluções visam resolver, seu potencial de mercado e projeção financeira.

Os Pitchs serão avaliados por uma banca composta por até cinco especialistas. Ao final do evento, serão escolhidos os oito melhores projetos que seguirão para a próxima fase do programa de aceleração do EmbraturLAB.

Durante o período de 24 de julho a 1º de novembro, os projetos selecionados serão beneficiados com mentorias e workshops ministrados por profissionais altamente qualificados do setor. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento das startups, garantindo que elas possam oferecer soluções inovadoras para aprimorar a governança, do trade e dos turistas no Brasil.

As startups mais promissoras ainda passarão por uma etapa de teste prático no Rio de Janeiro. Aquelas que obtiverem resultados positivos serão amplamente promovidas pela Embratur, com o intuito de serem adotadas em todo o país.

Ao final do programa de aceleração, a equipe do EmbraturLAB poderá selecionar até três startups para realizar a prova de conceito, as quais terão acesso a um fundo de investimento. Durante esse período, as soluções desenvolvidas serão implementadas e testadas na capital fluminense.

“O desafio da inovação no turismo é estruturante para nossos objetivos de colocar o Brasil entre os destinos mais competitivos do mundo. Diversidade na cultura e na natureza, hospitalidade, experiências singulares e autênticas nós temos em quantidade que quase nenhum país tem. Uma das dificuldades que temos é melhorar a experiência do turista, facilitar a vida de quem nos visita e tem dificuldades com informações e acesso à serviços, por exemplo”, destacou Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Destinos Inteligentes

A startup é uma empresa especializada em Turismo, de inteligência e soluções tecnológicas que já está em operação em mais de 45 municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará.

A Destinos Inteligentes desenvolveu um Sistema de Gestão Inteligente do Turismo com acesso a um painel de gestão para os gestores de turismo. Os dados lançados no sistema compõem a base de dados de um aplicativo mobile para turistas e moradores, além de divulgar e promover o trade e os eventos locais.

Em suma, as cidades e regiões dispõem de um guia turístico digital gratuito, com mapa interativo, no qual é possível explorar os pontos turísticos, informar-se sobre o calendário de eventos, escolher os meios de hospedagem e de alimentação, elaborar seus próprios roteiros, conhecer os serviços e estabelecimentos comerciais. Tudo de forma prática e intuitiva, 100% geolocalizado, em dez idiomas, com informações sobre acessibilidade, se aceita animais, imagens ilustrativas, horários de funcionamento, formas de pagamento e demais informações.

A partir dos dados gerados pelo aplicativo, em tempo real, é possível ter acesso ao inventário turístico, com informações atualizadas e dinâmico, com por exemplo: a quantidade de leitos disponíveis, a geração de empregos diretos e indiretos, o fluxo de turistas, elaborar e aplicar estudos de demanda, acesso à estatísticas e relatórios periódicos.

“Estamos muito felizes e honrados em fazer parte desse programa tão importante para o turismo brasileiro. Acreditamos que podemos contribuir muito para tornar o Brasil um destino mais competitivo e atrativo para os visitantes. Queremos mostrar que o nosso país tem muito mais a oferecer do que apenas sol e praia, mas também cultura, natureza, gastronomia e diversidade”, afirma Rodrigo Raineri, CEO da Destinos Inteligentes. “A presença da Destinos Inteligentes nessa lista evidencia a qualidade e o potencial das soluções oferecidas pela startup, que poderá contribuir significativamente para melhorar a experiência dos turistas no país”, finaliza Rodrigo Raineri.

Segue a lista das startups selecionadas na primeira fase do programa de aceleração do EmbraturLAB:

Destinos Inteligentes (@destinosinteligentesoficial)

D2Airport (@d2airport)

Diaspora.Black (@diaspora.black)

eSIM’s (@esim.br)

iFriend (@the_ifriend)

Indulge Me (@indulgebrasil)

Kids2gether (@kids2gether)

Natíz (@somosnatiz)

Pinguim (@pinguimapp)

Pudim (@pudimapp_

Sprint Dados @sprint.dados

Uptrans (@uptransmobilidade)

Vister (@visterpay)

Vivalá (@somosvivala)

WeTrek (@wetrek.brasil)

O Aplicativo Destinos Inteligentes está disponível gratuitamente nas lojas Google Play e Apple Store.