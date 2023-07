Palhaços Serragi e Joe trazem diversão à Funarte MG

Dois palhaços, que também tocam música e cantam, animam a Funarte MG, no Centro de Belo Horizonte (MG), na tarde do dia 9 de julho, domingo, às 16. Serragi e Joe conduzem o espetáculo cômico multi-instrumental para toda a família,Aques’Dois. Os ingressos têm preços populares.

A atuação, a direção e texto são dos mineiros Militani de Souza que faz palhaço Serragi, e Raul Garcia, o palhaço Joe. Além de atores, eles também são músicos e compositores, e levam aos palcos suas experiências com as outras artes. Os artistas fazem brincadeiras interativas com o público e tocam canções de sua própria autoria.

Para os artistas, a proposta deAques’Doisenvolve o “risco do agora”. No trabalho, apresentam várias linguagens das artes do picadeiro, tocam diversos instrumentos, contam histórias e “experimentam o prazer de estarem em cena se divertindo e brincando com as travessuras e confusões que surgem ao longo do enredo” comentam eles. Um dos objetivos deles é “manter uma boa relação de aproximação com o público presente”, acrescentam.

Sobre Militani de Souza –Músico multi-instrumentista, ator, palhaço, arranjador e compositor, é fundador do grupo de música autoral Boi Luzeiro e a Marungada . Sua formação no teatro foi em 2012, no Galpão Cine Horto e, em 2019, no Teatro Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Idealizador e responsável pela empresa realizadora, a Psiu de Luz desde 2014, trabalha, desde esse ano, com mobilização artística, no MobilizaSUS pela Prefeitura de Belo Horizonte. Foi ator no projeto Conexão do Galpão Cine Horto (2019). Participou de vivências e oficinas com mestres de circo, teatro, música e cinema, tais como Beatriz Apocalypse, Ana Flávia Fagundes, Patrícia Kuypers, Franck Beaubois, Chico Pelúcio, Lygia del Picchia, Eduardo Moreira, Armazém Cia. de Teatro, Ariano Suassuna, Luiz Carlos Lacerda (Bigode), Palhaço Biribinha, Joaquim Elias Costa, Rhena de Faria, Cláudio Dauelsberg, Marcos Suzano, Mateus Bahiense, Mestre Walter, Mestra Karen Aguiar, Santiago, Túlio Araújo, Claudinho Santana, Eentre outros.

Raul Garcia– Nasceu em um berço de arte e circo, na quarta geração de uma família circense e teatral. Assim, desde criança, atua nos picadeiros e palcos, para ele, “a mais completa universidade circense e cênica”. Mas se formou no TU/UFMG. É um multiartista: faz também artesanato e artes visuais – incluindo pintura – e música... É malabarista, equilibrista, palhaço, multi-instrumentista, além de produtor e diretor. Desde 2010 é coordenador artístico, professor de teatro e produtor do Espaço Cultural Dell’ Art (Betim – MG). A partir de 2017, passou a diretor da Trupe Cacareco. No ano 2000, começou como ator, palhaço, cenógrafo e técnico de luz e som da Truppe Dell Art. Desde 2011, é diretor administrativo do Grupo Gambiarra, fundado pela saudosa Wilma Herinques, “um dos coletivos teatrais mais antigos do estado de Minas Gerais” – acrescenta o artista. Já atuou nos grupos Estação Criativa, Cia. Ponto Com Arte,Trupe Com Tudo e Circo de Todo Mundo.

Sobre a Psiu de Luz –Criada em 2014, a empresa atua com circo, teatro, música e artes Visuais, explorando diversas abordagens dessas áreas. Acredita que com artistas profissionais e muita animação, é possível proporcionar conhecimento de maneira descontraída e divertida, utilizando a arte como instrumento de sensibilização.

Espetáculo teatral

Aques’Dois

Com o Grupo Psiu de Luz



9 de julho, domingo, às 16hs

Funarte MG

Duração: 30 a 40 minutos

Classificação indicativa: livre

Ficha Técnica

Direção: Militani de Souza e Raul Garcia | Texto: Militani de Souza e Raul Garcia | Trilha: Militani | de Souza e Raul Garcia | Atuação: Palhaço Serragi (Militani de Souza) e Palhaço Joe (Raul Garcia) | | Figurino: Militani de Souza, Raul Garcia e Anna Luiza Magalhães | Luz e Som: Raul Garcia e Militani de Souza | Foto: Aliny Mirely | Designer: Biscoito Maria Estúdio | Produção Geral: Militani de Souza | Elenco: Palhaço Serragi (Militani de Souza) e Palhaço Joe (Raul Garcia)

Ingressos: R$ 10. Meia-entrada: R$ 5. Podem ser adquiridos antecipadamente, com pagamento pelo PIX CNPJ - 22.000.253/0001-06 – com envio do comprovante para o Whatsapp (31) 99580.2375 (Militani de Souza). Vendas também na bilheteria da Funarte MG, a partir de uma hora antes do espetáculo. Na apresentação será aceito somente dinheiro, Pix ou cartão de débito.

Mais informações

[email protected] | @psiudeluz | Facebook/psiudeluz

Mais informações sobre a Funarte MG: [email protected]