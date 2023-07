Balada Segura lança novo edital e promove ação educativa com motoristas

O novo edital do programa Balada Segura foi lançado na tarde desta segunda-feira (3/7), junto a uma blitz educativa com motoristas de Porto Alegre. Na sequência, foram apresentados dados das ações integradas promovidas pelo Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS) por mais segurança e os detalhes do certame para adesão de novos municípios. O evento foi conduzido pelo vice-governador Gabriel Souza, no auditório do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Com mais de uma década de atuação no Estado, a Balada Segura está presente em 40 municípios e comprova, em números, a eficácia das ações. Em 71,4% das cidades houve redução no quantitativo de acidentes fatais no período de 36 meses após a adesão ao programa.

"Queremos possibilitar aos municípios o desenvolvimento de ações para diminuir acidentes associados ao uso de álcool. E a Balada Segura registra importante queda desses indicadores, com blitzes que são fundamentais. A partir de agora, poderemos ampliá-las, com mais operações em mais cidades”, explicou Gabriel. O programa integra o Gabinete do Vice-Governador (GVG) por meio do Gabinete de Projetos Especiais (GPE).

Com o novo edital, o objetivo é estender o programa para mais cidades, especialmente aquelas que registram alto índice de acidentalidade. Atualmente, 27 municípios gaúchos estão aptos a aderirem, pois têm órgãos de trânsito estruturados, com agentes de trânsito que possuem curso de formação e atualização.

Resultados

O diretor-geral do DetranRS, Mauro Caobelli, apresentou os resultados de um estudo inédito que buscou avaliar os resultados da Balada Segura em 39 municípios. As prefeituras que aderiram ao programa registraram redução média de 9,6% nos acidentes com morte nos 36 meses que se seguiram à implementação. Aproximadamente metade dos municípios integrantes da Balada Segura perceberam uma redução no quantitativo de acidentes fatais no período de um ano após a adesão. O percentual sobe para 71,4% das cidades apresentando um decréscimo de acidentes com morte no período de três anos.

“Os dados mostram que umas das grandes características do programa é a educação para o trânsito, pois os números são significativamente melhores quando olhamos a médio prazo. A presença constante das operações e a sua identificação proporcionam, ao longo do tempo, uma mudança de comportamento e de compreensão sobre o risco de dirigir depois de beber”, ressaltou Caobelli. “Mais do que isso, a presença constante das operações demonstra à população a grande importância do Estado na sua missão de zelar e salvar vidas.”

A diretora institucional da autarquia, Diza Gonzaga, comemorou o incentivo do governo. “Para nós do DetranRS é muito importante o apoio do vice-governador, que assume à frente do programa que tanto nos orgulha. Temos certeza de que, com esse olhar atento do governo para a Balada Segura, muitas vidas serão salvas. Já se sabe que a combinação de álcool e direção é mortal e precisa ser combatida com informação e fiscalização”, afirmou.

Blitz educativa

Os motoristas que passaram nesta tarde na Avenida Borges de Medeiros, em frente ao prédio do Daer, puderam conferir a blitz educativa e receber orientações para um trânsito mais seguro. Segundo levantamento do DetranRS, o álcool estava presente no sangue de 39,2% dos condutores mortos em acidentes de trânsito em 2021.

O vice-governador conversou com motoristas sobre a ação e também entregou um kit informativo contendo itens como ecobag, lixeira veicular, adesivo da Balada Segura e cartilha informativa.

Gabriel Souza participou da ação de conscientização realizada durante a tarde -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Sobre a Balada Segura

A Balada Segura foi criada pela Lei n.º 13.963, de 30 de março de 2012, com o objetivo de realizar, de forma integrada e contínua, as ações de fiscalização e de educação, em especial o combate ao consumo de bebidas alcoólicas por parte de condutores de veículos nos locais e horários de maior incidência de acidentalidade.

Para isso, as ações contam com o apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP) por meio da Polícia Civil e da Brigada Militar, além dos municípios. A coordenação estadual da ação é do DetranRS. Atualmente, 40 municípios são conveniados ao programa.

Presenças

O evento contou com a presença do diretor-geral do DetranRS, Mauro Caobelli; do secretário adjunto da Segurança Pública, Mário Ikeda; da diretora institucional, Diza Gonzaga; do superintendente técnico e de relações institucionais da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Gilmar da Silva; e do presidente do Conselho Estadual de Trânsito, Sérgio Renato Teixeira, além de representantes de 24 municípios, da Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar do RS.