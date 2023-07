CBMRS celebra Dia Nacional do Bombeiro Militar com atividades de integração entre a corporação e a comunidade

No Dia Nacional do Bombeiro Militar (2/7), o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) organizou um evento para comemorar a data, que também contou com a formatura do Curso de Salvamento em Altura e com a entrega de boinas à Reserva Altiva, na sede do Comando-Geral em Porto Alegre. O encontro reuniu autoridades, familiares e colegas de farda, prestando homenagens aos profissionais que dedicaram sua carreira ao serviço e ao resgate de vidas.

A ocasião foi marcada pela primeira edição do evento Portas Abertas, uma iniciativa da instituição com o intuito de comemorar a data e promover a aproximação da corporação com a sociedade gaúcha, reunindo o efetivo com uma grande festa. Trazendo a comunidade para conhecer mais de perto um pouco da rotina do bombeiro militar, seus equipamentos e suas variadas funções e atuações, o CBMRS reuniu centenas de pessoas no complexo.

Totalmente gratuito, o evento foi realizado das 11 às 18h e contou com diversas atividades e oficinas, como: tirolesa, rapel, parede de escalada, brinquedos infláveis, passeio no caminhão de bombeiro, experimentação dos equipamentos de proteção individual, exposição de ferramentas, materiais e viaturas, projeto guarda-vidas mirim e bombeiro mirim por um dia. Além disso, foi realizada uma oficina de primeiros socorros e disponibilizado um estande sobre Plano de Prevenção de Combate a Incêndio, informações sobre Guarda-vidas Civil Temporário e formas de ingresso no CBMRS e demonstração do canil do CBMRS.

Evento contou com diversas atividades, como demonstração do canil do CBMRS -Foto: Divulgação CBMRS

A formatura do Curso de Salvamento em Altura (CSALT) acrescentou um significado ainda maior à comemoração, evidenciando o comprometimento e a capacitação constante dos bombeiros em lidar com desafios cada vez mais complexos. Esse treinamento intensivo formou 17 bombeiros militares, totalizando 300 horas/aula, entre teóricas e práticas, simulando situações reais de resgate em locais elevados, como prédios, torres e montanhas. Os formandos enfrentaram desafios físicos e mentais, demonstrando habilidades técnicas e trabalho em equipe. O primeiro colocado no curso surpreendeu os presentes ao descer do helicóptero da Polícia Federal, utilizando a técnica de rapel.

O comandante-geral do CBMRS, coronel Eduardo Estêvam, destacou a importância desse curso para a corporação. "O salvamento em altura é uma das atividades mais complexas que nossos bombeiros enfrentam. É fundamental que estejam devidamente preparados para enfrentar esses desafios com eficiência e segurança”, afirmou o comandante. “A conclusão desse curso é motivo de orgulho para nós e para toda a sociedade.”

Além da formatura, a cerimônia também marcou o lançamento oficial e a entrega de boinas à Reserva Altiva, um momento de reconhecimento e gratidão aos bombeiros militares que, após anos de dedicação, passaram para a reserva. As boinas simbolizam o legado e a experiência desses veteranos, lembrados como referências dentro da corporação.

Capacitação e treinamento constante

Em março, o comandante-geral do CBMRS assinou o Plano Anual de Treinamentos e Capacitações do ano de 2023. O plano apresentado visa qualificar o efetivo do CBMRS. Serão disponibilizadas 39 edições de cursos que contemplarão mais de 2.000 bombeiros militares. Essa é uma iniciativa estratégica que busca garantir o aprimoramento contínuo dos profissionais e a excelência na prestação de serviços de prevenção e combate a incêndios, resgates e salvamentos no Estado.

O plano contempla uma ampla variedade de treinamentos e capacitações ao longo do ano, abrangendo diferentes áreas de atuação dos bombeiros, como Atendimento Pré-hospitalar, Combate a Incêndio, Combate a Incêndio Florestal, Segurança contra Incêndio, Salvamento Veicular, Condução de Veículos de Emergência, Salvamento em Altura, Mergulho e Salvamento Aquático.

O coronel Eduardo Estêvam enfatiza a importância do constante aperfeiçoamento técnico dos bombeiros gaúchos. “A corporação é feita por pessoas, por isso temos que valorizar o efetivo por intermédio da qualificação. A atividade exercida pelo Corpo de Bombeiros Militar é de risco, o que demanda alto preparo técnico, sendo uma das preocupações da atual gestão.”

O plano de treinamentos é flexível e pode ser adaptado ao longo do ano, considerando demandas específicas, mudanças na legislação e avanços tecnológicos na área de atuação dos bombeiros. A capacitação constante dos profissionais é essencial para garantir um serviço eficaz à população do Rio Grande do Sul, por meio de resgates ou de medidas preventivas.