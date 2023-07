Estado viabiliza pagamento de auxílio a rodoviários possibilitando retomada do transporte metropolitano

O vice-governador Gabriel Souza anunciou na manhã desta segunda-feira (3/7) o pagamento do subsídio de R$ 42 milhões às empresas do transporte metropolitano. O valor será dividido em quatro parcelas. A primeira delas já foi paga pela Secretaria da Fazenda e, a partir da confirmação, houve acordo entre os operadores e as empresas, encerrando a greve dos rodoviários.

“Acabei de receber a ligação do presidente da Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros, José Antônio Ohlweiler, informando que houve acordo entre os trabalhadores e as empresas de ônibus. Com isso, a greve está encerrada e, segundo o presidente, ainda hoje à tarde o serviço deve ser normalizado”, informou Gabriel.

O pagamento foi possível após a decisão judicial da última sexta-feira (30/6), que negou a liminar que pretendia impedir o pagamento do subsídio às empresas de transporte metropolitano pelo governo do Estado.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Rafael Mallmann, ressaltou o trabalho conjunto para que a paralisação terminasse o mais breve possível. “O grupo de trabalho liderado pelo vice-governador Gabriel Souza, a lucidez e a agilidade da Procuradoria-Geral do Estado e dos técnicos da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) na fiscalização e no diálogo com empregadores e empregados durante as negociações foram fundamentais para o sistema voltar à normalidade. Assim se faz um governo alinhado e voltado para a população”, disse Mallmann.