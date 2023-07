Semana de 3 a 7 de julho tem 30 licitações previstas na Agenda Celic

A contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-condicionado está entre os pregões programados pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 3 a 7 de julho. O certame, solicitado pela Secretaria da Saúde (SES), ocorrerá na terça-feira (4/7), às 9h30. Também está previsto, para o mesmo dia e horário, pregão para a compra de materiais de construção diversos, demanda de diferentes órgãos do Estado.

O calendário inclui ainda a aquisição de materiais esportivos, em pregão a ser realizado na sexta-feira (7/7), às 9h30. Licitações para a compra de materiais para laboratório, ferramentas manuais e equipamentos para informática também estão previstas para a semana.

No total, serão 30 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Licitações previstas para o período de 3 a 7 de julho