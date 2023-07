Em Santa Maria, Gabriel Souza confere entregas do governo em rodovias e saúde

A manhã deste sábado (1°/7) foi dedicada à região Central do Estado pelo vice-governador Gabriel Souza. Ele esteve em Santa Maria para visitar obras de infraestrutura e o Hospital Casa de Saúde, que receberam recursos do governo do Estado, R$ 25 milhões e R$ 2,3 milhões, respectivamente. O secretário de Assistência Social, Beto Fantinel, acompanhou as agendas.

Na ERS-516, o vice-governador e o secretário acompanharam os trabalhos de pavimentação de mais de 17 quilômetros da rodovia que liga Santa Maria e São Martinho da Serra. Os recursos são provenientes do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer).

“A obra está andando com celeridade, com seis quilômetros já concluídos. Será uma importante melhoria para a região, proporcionando mais dignidade para o trânsito da comunidade e também o escoamento da produção local”, disse Gabriel. A previsão do Daer é inaugurar o acesso, aguardado há cinco décadas pelos moradores, no início do próximo ano.

É a primeira revitalização da fachada do Hospital Casa de Saúde, construído em 1932 -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

No Hospital Casa de Saúde, Gabriel e Fantinel foram recebidos pela diretora Liliane Alves Pereira, que apresentou o tomógrafo adquirido com R$ 1,3 milhão viabilizado pela Secretaria da Saúde (SES). Com o equipamento, é possível fazer o atendimento mensal de 600 pessoas de Santa Maria e região.

O tomógrafo permitirá o atendimento mensal de 600 pessoas de Santa Maria e região - Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Além de adquirir o tomógrafo, a instituição está recuperando a sua fachada principal (pintura e reforma e troca de aberturas) com R$ 1 milhão também provenientes da SES. É a primeira revitalização da estrutura, construída em 1932.

“A vida humana precisa da nossa atenção e respeito. Não há nada melhor do que sentir-se bem acolhido desde a recepção. Por isso, fico muito feliz em presenciar ao lado do nosso vice-governador, Gabriel Souza, a realização de duas importantes demandas do povo santa-mariense. Afinal, o Hospital Casa de Saúde faz parte da identidade de Santa Maria”, ressaltou Fantinel.