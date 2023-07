Leite recebe Lula e ministros para almoço no Palácio Piratini

Thalis, Leite, Lula e Janja antes do almoço que reuniu autoridades no Piratini -Foto: Gustavo Mansur/Secom

O governador Eduardo Leite recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um almoço no Palácio Piratini no início da tarde desta sexta-feira (30/6). O encontro ocorreu depois de uma cerimônia de entrega de moradias em Viamão, na Região Metropolitana. O governador estava acompanhado de seu namorado, Thalis Bolzan, e o presidente, de sua esposa, Janja Lula da Silva.



No almoço, reservado para um pequeno grupo, estavam presentes ex-governadores, ministros e autoridades do Rio Grande do Sul.

Leite e Thalis acompanharam Janja para conhecer ambientes do Piratini - Foto: Gustavo Mansur/Secom

A primeira comitiva a chegar ao Palácio Piratini foi a da primeira-dama.Thalisfez a recepção e apresentou para ela as instalações da sede do governo gaúcho.

Logo em seguida, chegaram para um almoço privativo as comitivas do governador e do presidente. O prato servido foi feijoada, e na sobremesa ofereceram sagu e doces de Pelotas.

Leite agradeceu a presença federal, enalteceu a importância da parceria do Estado com a União e elencou demandas importantes do Rio Grande do Sul em relação ao governo federal. Também destacou o esforço em colocar as contas do Estado em ordem, mas apontou a necessidade de haver apoio por parte da administração federal.

“O Estado é muito limitado em sua capacidade de investimento. Se fizermos comparação com outros estados de mesmo porte, de PIB e orçamento semelhantes, mostramos que eles não têm, como o Rio Grande do Sul, problemas causados pela situação previdenciária e pela dívida com a União que limitam a nossa capacidade de investimento. É muito importante que a União tenha um olhar mais atento e cuidadoso com a situação do Rio Grande do Sul”, alegou o governador.

Leite revelou que Lula foi muito receptivo ao relato sobre a situação do Estado e que o presidente pedirá uma atenção especial dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para o Rio Grande do Sul.

O governador e o presidente trataram da estiagem que atingiu o Estado, de projetos de irrigação para a agricultura gaúcha, do projeto do gasoduto de Vaca Muerta, na Argentina (que pode ter como porta de entrada para o Brasil o município de Uruguaiana) e outros temas prioritários, como os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Participantes do almoço

Salão de Banquetes do Piratini, onde o governador recebeu os convidados -Foto: Grégori Bertó/Secom

Governador Eduardo Leite

Thalis Bolzan

Presidente Luiz Inácio Lula Da Silva

Janja Lula da Silva

Ministro da Educação, Camilo Santana

Ministra da Saúde, Nísia Trindade

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos

Ministro das Cidades, Jader Filho

Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta

Vice-governador Gabriel Souza

Presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin

Presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira

Ex-governador Ranolfo Vieira Júnior

Ex-governador Tarso Genro

Ex-governador Germano Rigotto

Ex-governador Olívio Dutra

Ex-governador Jair Soares

Líder da Bancada Gaúcha no Congresso, deputado federal Carlos Gomes

Vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães

Secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos

Deputado estadual e líder do Governo, Frederico Antunes