Equipe da ANA visita projetos do Produtor de Água na região da Serra da Canastra (MG)

Em 29 e 30 de junho, uma equipe da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) visitou cinco projetos do Programa Produtor de Água desenvolvidos na região da Serra da Canastra, em Minas Gerais: Projeto Vida Nova Rio Formiga, Projeto Oásis, Projeto Perobas, Projeto Águas da Canastra e Projeto Araras. O grupo – composto pelos diretores da ANA Mauricio Abijaodi e Filipe Sampaio e pelo superintendente adjunto de Planos, Programas e Projetos, Henrique Veiga – dialogou com produtores rurais e parceiros locais para conhecer as ações implementadas com recursos da Agência.

As visitas técnicas são uma oportunidade de aproximar a Diretoria Colegiada da ANA das iniciativas do Produtor de Água, além de demonstrar a importância dessas ações para os pequenos municípios e suas comunidades locais. Todos os projetos visitados contam com propriedades rurais contratadas por, no mínimo, cinco anos para a realização das ações de conservação com o pagamento por serviços ambientais (PSA) efetivado.

Os projetos da região receberam recursos da ANA para realização de ações de conservação de água e solo, como: cercamento de áreas de proteção permanente (APP), reserva legal, e excedentes de área nativa; obras de construção de terraços em nível e barraginhas para facilitar a infiltração de água no solo, evitando erosão e mantendo o recurso nos lençóis freáticos sob as propriedades. Também há instalação de fossas biodigestoras para o saneamento ambiental rural.

Como parte da programação, o grupo visitou uma propriedade rural integrante do Projeto Vida Nova Rio Formiga, no município de Formiga (MG), onde puderam ver as obras que estão sendo realizadas, e o Projeto Oásis , em Pimenta (MG), para verificar a instalação de fossas realizada com recursos ANA. Os dois projetos são desenvolvidos no lago de Furnas, um dos maiores do Brasil para geração de energia hidrelétrica, na bacia hidrográfica do rio Grande.

Na sequência, foi realizada uma visita ao Projeto Perobas , em Doresópolis (MG), desenvolvido na bacia hidrográfica do rio São Francisco. Nessa ocasião aconteceu uma entrega simbólica do recibo referente à segunda parcela de pagamento por serviços ambientais para um produtor rural integrante do projeto, realizada por representantes da prefeitura do município mineiro.

Nesta sexta-feira (30), a equipe teve a oportunidade de conhecer o projeto Águas da Canastra, em São Roque de Minas (MG), que está na fase inicial. Desenvolvido no Alto São Francisco. O projeto receberá R$ 500 mil em recursos repassados pela ANA para promover ações de conservação de água e solo, recuperação e preservação florestal, além de saneamento ambiental rural nas microbacias de dois afluentes do Velho Chico responsáveis pelo abastecimento do município – o ribeirão do Peixe e o ribeirão da Usina – e que contribuem para a formação do Velho Chico em sua região de cabeceira. O grupo ainda visitou a nascente histórica do rio São Francisco.

A delegação também conheceu o Projeto Araras , no município de Piumhi (MG), localizado na região do Alto São Francisco, e visitou obras realizadas com recursos da ANA.

Durante as visitas, os representantes da Agência tiveram a oportunidade de ouvir relatos de produtores rurais e parceiros dos projetos, como representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), gestores municipais, servidores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG) e representantes do Ministério Público.

Criado em 2001, o Programa Produtor de Água busca apoiar ações de conservação de recursos hídricos no meio rural com foco na segurança hídrica, no reconhecimento e no estímulo aos serviços ambientais prestados pelos produtores rurais através das ações de conservação de água e solo em suas propriedades. Com o objetivo de proteger os recursos hídricos no Brasil, a ANA estimula projetos que visam à redução da erosão e do assoreamento de mananciais no meio rural, melhorando a qualidade e a quantidade de água disponível – inclusive aquela que chega às cidades para seu abastecimento.

A ANA apoia projetos do Produtor de Água por todo o Brasil, beneficiando habitantes das regiões metropolitanas de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Palmas (TO), Rio Branco (AC), entre outras regiões. Esses projetos abrangem uma área superior a 400 mil hectares, dos quais mais de 40 mil já foram recuperados com o apoio do Produtor de Água – o equivalente a mais de 40 mil campos de futebol. Esses projetos contam com a participação de diversos parceiros, como prefeituras, comitês de bacias hidrográficas, universidades, organizações não governamentais (ONGs), empresas privadas e instituições públicas.

