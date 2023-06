O vice-governador Gabriel Souza cumprirá agendas em Santa Maria no sábado (1º/7). O objetivo é conferir o andamento de obras de infraestrutura e outras entregas do governo do Estado para o município.

Os compromissos iniciam às 9h15, quando o vice-governador irá visitar obras na ERS-516, entre o município e São Martinho da Serra. Na sequência, às 10h30, encontrará a direção do Hospital Casa de Saúde. A instituição recebeu recursos no valor de R$ 2,3 milhões do programa Avançar na Saúde para melhorias na fachada e aquisição de um tomógrafo.

