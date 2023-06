Empresas canadenses virão a Santa Catarina

Cerca de 30 empresas canadenses estão previstas para conhecer as potencialidades de Santa Catarina durante uma missão ao Estado, no mês de agosto deste ano, conforme anunciou o secretário de Articulação Internacional do governo catarinense, Juliano Froehner. De acordo com o secretário, o alinhamento para essa visita é resultado de sua missão atual ao Canadá e participação no Collision, evento em Toronto que conta com a presença de 118 países. “É um evento importantíssimo, com quase 40 mil pessoas participando. É Santa Catarina se tornando cada vez mais internacional e assumindo o seu protagonismo com as suas empresas e sua força produtiva perante o mundo.”

De acordo com Froehner, a Secretaria, sob a orientação do governador Jorginho Mello, tem feito a promoção comercial do Estado, o acompanhamento, o endosso e o apoio a todas as empresas do setor de tecnologia, além das micro e pequenas empresas ligadas ao Sebrae/SC, para fomentar a área no exterior durante o processo de internacionalização. “Apoiamos todas aquelas empresas que estão exportando, que estão colocando uma subsidiária fora. Em paralelo a isso, estamos atraindo para Santa Catarina empresas de tecnologia de ponta, dentre outras.”

Toronto é considerada uma importante centro financeiro e de negócios e uma das principais cidades canadenses que abriga grandes empresas, sendo polo de inovação e empreendedorismo. Em 2017, o PIB da região de Toronto cresceu aproximadamente 3,3% (Fonte: Conference Board of Canada, Moody’s, Oxford Analytics, Statistics Canada, 2017). A cidade é competitiva em quase todos os setores, desde tecnologia e ciências biológicas até energia verde.

Além dos acordos bilaterais assinados recentemente, a exemplo do acordo de livre comércio entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o Canadá para a agropecuária brasileira, Santa Catarina também mantém uma forte relação bilateral com aquele país. Conforme o Observatório da Fiesc, alguns dos produtos importados do Canadá para SC, atualmente, são fertilizantes potássicos, polímeros de etileno, medicamentos embalados e níquel em formas brutas. Dos exportados, destacam-se as carnes de aves e suína, motores elétricos, partes de motores, transformadores elétricos e máquinas e aparelhos de uso agrícola.

A convite da Acate, Froehner também deverá ter agenda diplomática para tratar do assunto de manutenção de áreas verdes em Santa Catarina via crédito de carbono. A missão ao Canadá, que prossegue até esta sexta-feira(30), é uma iniciativa da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) com a Missão Brasil – Canadá, Sebrae/SC e consulado canadense. Conta com apoio institucional da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (BCCC).

Foto: Reprodução/Secom SC