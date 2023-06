Governador e presidente entregam moradias do programa Minha Casa, Minha Vida em Viamão

Em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira (30/6), em Viamão, o governador Eduardo Leite e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregaram 446 unidades residenciais do Empreendimento Viver Coometal. As casas são provenientes de uma parceria entre o Estado e o governo federal no programa Minha Casa, Minha Vida.



Leite e Lula visitaram uma das casas que beneficiam famílias de metalúrgicos -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Em seus discursos, tanto Leite como Lula ressaltaram a importância de trabalhar em conjunto para entregar resultados para a população.

“Não existe um povo municipal, um povo estadual e um povo federal. O que existe é o povo brasileiro, e é para ele que temos de trabalhar. É assim que a gente vai trabalhar. Onde for pra divergir, vamos fazer o bom debate, a boa discussão, como a gente faz dentro de casa quando diverge um casal, uma família. A gente discute, mas não deixa de se amar, se respeitar e entender que é o futuro que deve nos unir. O futuro nos une aqui no Rio Grande, pelo Brasil. Nós vamos certamente fazer grandes coisas juntos”, ressaltou o governador.

O presidente também destacou a importância da união de esforços entre todas as esferas de governo: “O que estamos fazendo hoje, aqui no Rio Grande do Sul, é o que eu chamo de governar. Quando você é eleito, você é escolhido pela maioria. Você pode cuidar da urbanização, da infraestrutura, mas precisa ter um olhar muito carinhoso para as pessoas. Uma cidade é feita de mulheres e homens que têm sonhos, aspirações, que desejam viver melhor”.

O condomínio recebeu um aporte de R$ 39,8 milhões, sendo R$ 37,6 milhões da União e R$ 2,2 milhões do Estado -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O empreendimento da Cooperativa Habitacional dos Metalúrgicos de Porto Alegre (Coometal) faz parte da modalidade Entidades do Minha Casa, Minha Vida. Ele recebeu um aporte de R$ 39,8 milhões, sendo R$ 37,6 milhões da União e R$ 2,2 milhões do governo estadual. A construção começou em 2018, mas foi impactada pela pandemia de covid-19 e teve alteração no cronograma.

Leite comemora a entrega das chaves de uma das moradoras do condomínio - Foto: Maurício Tonetto/Secom

No início de junho, o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Fabricio Perucchin, acompanhado por engenheiros e arquitetos da Caixa Econômica Federal (CEF) e de dirigentes das cooperativas, fez uma visita ao empreendimento para conferir a fase final das obras.

No Rio Grande do Sul, além do Viver Coometal, outros 17 empreendimentos de cooperativas habitacionais em sete municípios receberam recursos. Na modalidade Entidades, as famílias se organizam em cooperativas ou associações para realizar a construção das casas.

Em 2022, o governo do Estado destinou R$ 19,9 milhões para os 18 projetos em desenvolvimento, contudo, um valor de R$ 6,7 milhões ficou retido pela Caixa Econômica Federal (CEF), que liberaria a quantia apenas após a finalização do empreendimento, mas um acordo possibilitou que o residual fosse antecipado, para que as entidades tivessem capacidade de finalizar as construções.