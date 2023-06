Liberado o tráfego entre Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, na ERS-494

Nesta quinta-feira (29/6), o governo do Estado concluiu a construção de uma passagem emergencial e liberou o acesso da ERS-494, entre Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, no Litoral Norte.Os trabalhos foram coordenados pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

A obra serve de alternativa à ponte, na localidade de Morro Azul, que foi destruída pelo ciclone extratropical que passou pelo Estado, há 15 dias, causando a morte de 16 pessoas e deixando mais de 54 mil desabrigados no Rio Grande do Sul. Como a passagem é emergencial, apenas veículos de passeio e caminhões pequenos podem trafegar no trecho.

Construção da passagem emergencial liberou o acesso da ERS-494, entre Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, no Litoral Norte -Foto: Fabricio Santos/Ascom Selt

"Apesar dos enormes estragos causados pelo ciclone no Rio Grande do Sul, o governo do Estado concluiu a passagem emergencial. Trabalhamos incansavelmente em busca de soluções para devolver a mobilidade e trazer mais segurança para a comunidade que trafega pelo local”, disse o titular da Selt, Juvir Costella. “A região foi duramente atingida pelas chuvas. Fica aqui o alerta: os motoristas devem ter muito cuidado e trafegar com calma, respeitando os limites de velocidade.”

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, diz que o desvio conta com uma base que receberá manutenção periódica. "A solução definitiva para o trecho é a reconstrução da ponte. Já estamos elaborando estudos para determinar quais serviços serão necessários no local”, finaliza.