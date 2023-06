Funarte realiza espetáculo ‘Viramundo’, com apresentação do Balé Teatro Castro Alves (BA)

Cena do espetáculo "Viramundo" - (Foto: Samara Said)

Nos meses de julho e agosto de 2023, as cidades de Juazeiro, Camaçari, Porto Seguro e Itabuna, na Bahia, vão receber o espetáculo ‘Viramundo’, apresentado pelo Balé Teatro Castro Alves (BTCA), celebrando os 80 anos de Gilberto Gil. Segundo os organizadores, o objetivo do projeto é reaproximar o BTCA e o público do interior da Bahia, além de estabelecer seu posicionamento como referência na produção artística e na diversidade cultural do Estado. A Orquestra Afrosinfônica participa das apresentações que se iniciam no dia 8 de julho. Ao final de cada performance de ‘Viramundo’ terá um bate-papo da diretora artística, bailarinos e equipe técnica com o público presente.

O projeto é realizado pela Funarte e conta com o apoio do Balé Teatro Castro Alves (BTCA), Teatro Castro Alves (TCA), Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia (SecultBA).

A trilha sonora original da montagem é assinada pelo maestro Ubiratan Marques, da Orquestra Afrosinfônica. O músico se baseou em três movimentos de percepção da obra do homenageado: o 1º movimento, Sertão; o 2º, Tropicália; e o 3º, Expresso 2222. “São sonoridades que representam sua leitura e remetem às características próprias de Gilberto Gil, misturadas a trechos de suas canções em novos arranjos. A Orquestra ocupa o palco junto com a companhia de dança, movendo e cantando juntos, rompendo distâncias como Gil sempre faz”, explica Ubiratan.

A direção e criação coreográfica são de Duda Maia. “Mais do que transformar a obra de Gil em dança, a ideia foi de apropriar a musicalidade de Gil e produzi-la com o corpo. Achar essa dança Gil, esse corpo Brasil, que é futurista, que é ciência, que é sertão, que é Tropicália, que é fala, que é protesto, todos esses elementos que estão muito fortes no caminho que Gil traçou. Essa foi a grande aventura: trazer uma assinatura de cada corpo dançante a partir da pesquisa da musicalidade e do conteúdo desse ícone, esse rei”, ressalta Duda. Durante dois meses de processo criativo, a diretora conduziu uma verdadeira imersão com o Balé Teatro Castro Alves.

A montagem traça uma conexão entre ancestralidade e futuro, raízes e profecias, sertão e litoral, ecologias e tecnologias. Desponta a diversidade, a atemporalidade, a generosidade. “Com e na diferença, evidenciando os potenciais de artistas da dança de gerações, formações e experiências variadas, um olhar democrático de criação evoca a autenticidade e a espontaneidade do movimento. Acolhimento que se reflete em afeto, pertencimento, beleza, abraços, muitos abraços. Gilberto Gil é vida e festejo num palco onde todos e todas se divertem. Dança que quer ser Gil. Música que não existe sem Gil”, explicam os criadores.

Serviço:

Espetáculo ‘Viramundo’, com a Orquestra Afrosinfônica

Homenagem aos 80 anos de Gilberto Gil

Entrada gratuita

Horário: 19h

Dia 8 de julho

Local:Centro Cultural João Gilberto

Rua: José Petitinga, 354 - Santo Antonio, Juazeiro (BA)

Dia 22 de julho

Local:Teatro Cidade do Saber

Rua do Telégrafo - Bairro do Natal, Camaçari (BA)



Dia 3 de agosto

Local:Sesc Porto Seguro(Centro de Atividades Porto Seguro)

Rua Maria Helena de Paula, 145 – Loteamento Parque Residencial Ecológico João Carlos, Porto Seguro (BA)

Dias 5 e 6 de agosto

Local:Teatro Municipal Candinha Dória

Itabuna (BA)

Ficha técnica (Viramundo)

Idealização: Ana Paula Bouzas | Direção e criação coreográfica: Duda Maia | Música original (composição, arranjos e regência): Ubiratan Marques | Assistentes de coreografia: Anna Paula Drehmer e Ticiana Garrido | Iluminação: Adriana Ortiz | Figurino: Dendezeiro |Cenografia: Renata Mota e Igor Liberato |Estagiária de cenografia: Juliana Farias | Coordenação de cenotecnia: Paulo Florêncio Alves | Cenotecnia: Agnaldo Queiroz | Assistência de cenotecnia: José Carlos Nascimento (Zebinho) | Preparador vocal convidado: Marcelo Jardim | Fotografia e filmagem: Mundo Comunicação Integrada Ltda. | Design: Nila Carneiro | Criado e dançado por: Adriana Bamberg, Agnaldo Fonsêca, Ângela Bandeira, Cristian Rebouças, Dayana Brito, Dina Tourinho, Douglas Amaral, Evandro Macedo, Fátima Berenguer, Fernanda Santana, Gilmar Sampaio, Jai Bispo, Joely Pereira, Konstanze Mello, Lílian Pereira, Luís Molina, Luíza Meireles, Maria Ângela Tochilovsky, Mirela França, Mônica Nascimento, Paullo Fonseca, Renivaldo Nascimento (Flexa II), Rosa Barreto, Ruan Wills e Solange Lucatelli.

Ficha técnica (Orquestra)

Maestro: Ubiratan Marques | Vozes: Dinha Dórea, Djara Mahim, Raquel Monteiro e Tâmara Pessôa | Flautas: Julio Sant’Anna e Nilton Azevedo | Clarinetes: Alessandra Leão e Indira Dourado |Saxofones: Alto – Léo Couto, Tenor – Nerisvaldo Tukano e Barítono – Vinicius Freitas | Trompetes: Everaldo Pequeno e Karen Fernanda |Trombones: Gilmar Chaves e Toni Jaonitã | Tuba: Carlos Eduardo | Contrabaixos: Ângelo Santiago e Marcus Sampaio | Percussão: Jeison Wilde, Lucas de Gal, Marcelo Tribal e Nem Cardoso | Convidados: Guitarra e Viola Caipira – Márcio Pereira; Vibrafone e Percussão – Érica Sá | Produção executiva: Nena Oliveira | Produção: Reni Barbosa |Engenheiro de som: André Magalhães | Técnico monitor: Caetano Bezerra | Roadie: Tito Assunção.