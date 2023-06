Funarte MG recebe espetáculo '2 de Paus'

A Funarte MG recebe, a partir desta sexta-feira, 30 de junho, às 19h, a comédia dramática2 de Paus. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e a classificação é de 16 anos. O espetáculo integra a Jornada da Diversidade e a programação do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (CELLOS/MG), organizador da 24ª Parada LGBTQIAP+ de Belo Horizonte.

Com texto de Arthur Tadeu Curado, direção de Gustavo Marquezine e elenco com Nikolas Ramos e Rich Leão, a montagem aborda temas como casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção de crianças, liberdade de expressão e demonstração pública de afeto, a partir do cotidiano.

"Com esta pegada leve e emocionante, o público ri e chora em vários momentos. Não é uma peça caricata nem trágica. Não condiciona o amor gay à tragédia ou à comicidade.2 de Paustraz a alegria por meio das situações, não da sexualidade. Tornamos o real em natural", diz o grupo.

O espetáculo ocupa a Funarte MG via outorga extraordinária.

"2 de Paus"

De 30 de junho a 2 de julho (sexta a domingo) | 19h

De 6 a 8 de junho (quinta a sábado) | 20h30

Local: Funarte MG

Rua Januária, 68, Centro, Belo Horizonte (MG)

Ingressos antecipados pelo Sympla: R$ 20

Ingressos na bilheteria do teatro: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Gênero: Comédia Dramática

Classificação: 16 anos

Duração: 75 minutos