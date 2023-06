Governo lança programa esportivo voltado para pessoas com deficiência intelectual

Em mais uma iniciativa em prol da inclusão, o governo do Estado lançou, nesta quarta-feira (28/6), o programa Todos no Jogo, que destinará R$ 2 milhões para o desenvolvimento de projetos esportivos voltados para pessoas com deficiência intelectual, como autismo e síndrome de Down.

O programa será gerido pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), e o evento de lançamento ocorreu no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite e do secretário Danrlei de Deus.

“O programa Todos no Jogo disponibiliza recursos públicos para apoiar projetos esportivos para pessoas com deficiência intelectual. Serão viabilizados R$ 2 milhões para ajudar projetos que tocam essas pessoas, melhorando a qualidade de vida delas, e trazem inspiração sobre superação de desafios para toda a nossa sociedade”, afirmou o governador.

Ao final da solenidade, Leite interagiu com atletas e alunos com deficiência intelectual que já participam de projetos esportivos. Com manifestações de carinho, jovens e crianças quiseram tirar fotos e conversar com o governador. Foi o caso da jogadora de vôlei Maiara Semeler, 36 anos. “Eu sou autista, e o esporte mudou a minha vida”, contou.

O programa Todos no Jogo consiste na abertura de um edital de chamada pública para selecionar projetos que serão financiados pelo governo e implementados por pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos. “Queremos que iniciativas já desenvolvidas na sociedade floresçam com vigor e multipliquem esses resultados na vida das pessoas”, acrescentou o governador.

O secretário Danrlei afirmou que o Estado assumiu o compromisso de levar o esporte para todos. “Queremos que os gaúchos tenham a oportunidade de praticar esportes. É muito importante entender a necessidade de cada um. Estando cada vez mais perto das pessoas e das entidades, chegamos a esse programa”, ressaltou.

Também estiveram presentes entidades representativas de pessoas com deficiência e atletas como Adenilson Duarte, da Associação Esporte +, medalhista da natação paralímpica no último Global Games, evento mundial para atletas com deficiência intelectual que ocorreu na França. Adenilson foi homenageado com uma placa alusiva à sua conquista.

Adenilson, medalhista da natação paralímpica no último Global Games, recebeu uma homenagem do governador e do secretário Danrlei -Foto: Gustavo Mansur/Secom

Sobre o programa

O edital prevê o financiamento de um ano de atividades dos projetos contemplados, podendo ocorrer prorrogação por mais dois anos com recursos do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte. O financiamento visa novas iniciativas e a abertura de vagas em iniciativas já existentes para o público de baixa renda. Cada projeto inscrito poderá receber o valor máximo de R$ 180 mil, em parcela única.

Em sua construção, o edital contou com a colaboração da Secretaria da Saúde (SES) e da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders).

As inscrições ficarão abertas por um período de 30 dias, a contar da data da publicação do edital no Diário Oficial do Estado. Após o lançamento do edital, será cumprido o seguinte cronograma: período de inscrições dos projetos, habilitação e seleção, interposição de recursos, entrega da documentação e assinatura do termo de colaboração e repasse dos recursos financeiros. As datas desses períodos serão divulgadas pela SEL quando forem definidas.

A lista de projetos inscritos será disponibilizada para consulta e acompanhamento nesta página: https://www.convenioseparcerias.rs.gov.br/inicial .