Gabriel Souza debate medidas de prevenção a desastres naturais em painel da RBS

O vice-governador Gabriel Souza participou, nesta quarta-feira (28/6), do Painel RBS Notícias, promovido pela emissora afiliada da Rede Globo. O encontro reuniu especialistas no tema e representantes dos municípios para discutir como se preparar melhor para enfrentar eventos naturais extremos. O debate aconteceu dias após a ocorrência de um ciclone extratropical, que causou a morte de 16 pessoas e deixou mais de 54 mil desabrigados no Estado.

Na sua primeira participação, Gabriel lamentou as 16 vidas perdidas em função do desastre natural e se solidarizou com as famílias que perderam seus lares e seus bens, em função do fenômeno. Ao todo, 59 municípios decretaram situação de emergência, quase 5 milhões de pessoas foram atingidas, mais de 4 mil pessoas ficaram desabrigadas e 54 mil, desalojadas. O prejuízo econômico estimado é de quase R$ 500 milhões. “Precisamos refletir e aproveitar esse momento de dor para poder falar sobre o tema, para que as pessoas absorvam as mudanças que precisamos ter na nossa cultura e discutam sobre como proceder nesses eventos”, adiantou o vice-governador.

Gabriel afirmou que as lições desse evento irão fundamentar novas medidas, com o intuito de mitigar os efeitos de possíveis novas ocorrências desse tipo. A primeira prática cultural que deve ser mudada, de acordo com o vice-governador, é a da confiança em informações de fontes como os órgãos de segurança. “É preciso acreditar nas informações oficiais enviadas por meio dos alertas da Defesa Civil”, comentou, se referindo ao sistema do órgão que envia SMS com informações climáticas para os cidadãos cadastrados.

De acordo com dados da Defesa Civil apresentados pelo vice-governador, apenas 6% dos gaúchos assinam o serviço, que pode ser acessado gratuitamente pelo envio de mensagem de texto para o número 40199, informando o CEP do endereço. A partir desse cadastro, o cidadão receberá alertas e avisos sobre as ocorrências na sua região. “No caso desse ciclone, os alertas foram enviados um ou dois dias antes da ocorrência; porém, nem todos tiveram acesso à informação”, explicou.

Planos de contingência

Outro ponto levantado por Gabriel foi a necessidade de os municípios terem planos de contingência para atuação rápida e eficaz em casos de novos desastres naturais. “Além dos alertas, é preciso que as cidades tenham planos para agir de forma urgente diante desses fenômenos, de maneira que a população esteja avisada dos riscos e saiba o que fazer”, esclareceu. O vice reiterou que o Estado irá apoiar os municípios na elaboração desses planos.

“Além dos alertas, é preciso que as cidades tenham planos para agir de forma urgente diante desses fenômenos", disse Gabriel -Foto: Joel Vargas/GVG

Apoio aos gaúchos

Nesta manhã, o governador Eduardo Leite anunciou as novas medidas que estão sendo implementadas para auxiliar os municípios atingidos pelo ciclone extratropical na primeira quinzena de junho. As ações foram apresentadas durante reunião com o secretariado, realizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, e incluem apoio financeiro e iniciativas para recuperação dos estragos.

Também participaram do debate, realizado no Instituto Caldeira, o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Luciano Orsi, o climatologista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Francisco Aquino, e o diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, Joel Avruch Goldenfum. O evento, mediado pelo jornalista Elói Zorzetto, foi transmitido ao vivo e está disponível neste link .