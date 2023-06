ANAC assina pacto global da IATA que incentiva participação feminina na aviação

AAgência Nacional de Aviação Civil (ANAC)tornou-se aaprimeira agência reguladora de um país das Américas a aderir ao 25by2025,que incentiva empresas e organizaçõesdo setoraéreo a ampliar a representação feminina em cargos de destaque.



A iniciativa já conta com 198 signatários, entre eles nove organizações brasileiras,além da ANAC: Azul, Gol, Latam Brasil, Latam Cargo, Associação Brasileira de EmpresasAéreas(Abear), Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo (Abesatas), ABR Aeroportos e Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA).



No México, a ANAC assinouoficialmentenesta quarta-feira, 28de junho,a adesão à iniciativa 25by2025 da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Ao se juntar a 25by2025, aAgênciase compromete a aumentar a representação feminina em cargos seniores e em áreas onde as mulheres estão tradicionalmentesub-representadas.



De acordo com o diretor da ANAC, RicardoCatanant, fazer parte dessa iniciativa representa um movimento essencial para que a Agência atinja plenamente o patamar de equidade em toda a sua estrutura organizacional.“A ANAC está comprometida com a pauta de inclusão de gênero e de aumento de oportunidades para mulheres na aviação. Entendemos que iniciativas colaborativas entre o setor público e o privado são fundamentais para avançar nessa pauta e tornar mais equilibrado o mercado de trabalho com maior representatividade de profissionais mulheres. Por isso, aderimos à iniciativa promovida pela IATA, um movimento essencial paraatingirmospatamares de equidade, fortalecendo a pauta ESG da Agência e do nosso setor”, afirmou.



O diretorCatanantestá na Cidade do México (México) representando o Brasil no eventoIATA - WingofChangeAmericas, que reúnelideranças do setor da aviação, agências reguladoras e especialistas para discussãoos principais problemas e oportunidades do transporte aéreo.





Iniciativa global



Criada em 2019 para mudar as principais métricas do setor, a iniciativa 25by2025 busca inspirar diferentes empresas a adotarem medidas concretas para promover a diversidade de gênero no setor da aviação.



O progresso das diferentes instituições é compartilhado anualmente na Cúpula Mundial de Transporte Aéreo da IATA. Além disso, a IATA criou um fórum para compartilhar as melhores práticas e ideias para queseussignatários as utilizem e implementem.



