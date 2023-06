Estado tem duas iniciativas entre as finalistas no prêmio iBest 2023

O portal de serviços digitais do Estado – rs.gov.br – e o aplicativo Servidor RS estão entre as 20 iniciativas digitais de governos estaduais destacadas pelo prêmio iBest 2023. A primeira etapa da premiação na categoria foi divulgada na segunda-feira (26/6), e inclui finalistas de outros 12 Estados brasileiros.

O prêmio iBest se apresenta como um guia de qualidade do universo digital, compartilhando uma visão informativa sobre as iniciativas de melhor qualidade e aceitação popular no Brasil. Reconhece projetos pioneiros na internet desde 1996, a partir de votação popular e de especialistas. Nesta edição, há 107 categorias divididas nos segmentos e-commerce, serviços, serviços financeiros e conteúdo.

Na categoria Governo Estadual, a premiação destaca iniciativas digitais que ofereçam serviços relacionados ao governo dos Estados, como impostos, relacionamento com órgãos governamentais e empresas públicas, concursos, constituição e justiça, dentre outros.

“O Rio Grande do Sul é o Estado mais digitalizado do país, com mais de 90% dos serviços no formato digital, oferecendo para o cidadão mais de 700 serviços de forma rápida e segura. Seguimos ampliando essa oferta, e nosso desafio é integrar todas as nossas plataformas de dados do governo, otimizando processos e possibilitando a tomada de decisões de forma cada vez mais ágil e qualificada”, afirma a titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, ao destacar que participar dessa etapa da premiação representa o reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado.

O prêmio iBest deste ano ocorre de março de 2023 a janeiro de 2024, passando por cinco fases, das quais a divulgação do TOP20 é a segunda. A próxima etapa da categoria Governo Estadual, com revelação prevista para 1º de agosto, celebrará o TOP10, que será submetido a votação do público em geral e da Academia iBest (júri de especialistas e personalidades convidadas pela organização).

As três iniciativas mais bem colocadas avançarão para o TOP3, podendo concorrer ao título de Melhor do Brasil. O resultado final é aguardado para janeiro de 2024.

Transformação digital

Esta é a primeira vez que o Servidor RS figura entre os indicados ao prêmio iBest. O aplicativo, que atualmente está presente em dispositivos de mais de 79 mil usuários, oferece acesso a serviços como contracheque, histórico funcional e comprovante de rendimentos.

“São 5 milhões e meio de interações para acessar diferentes serviços e informações ágeis, seguras e qualificadas. É um aplicativo desenvolvido de servidores para servidores, buscando fazer a escuta atenta, identificar o que agrega valor e oferecer meios que facilitem consultas sobre a vida funcional e outras demandas importantes”, explica o subsecretário do Tesouro, Eduardo Lacher. “Novas funcionalidades estão a caminho. Nossa meta é alcançar mais usuários, ampliar o escopo de serviços, qualificar a interface e ser o melhor aplicativo para o serviço público no país.”

Além do Servidor RS, o Rio Grande do Sul também se faz presente no TOP20 com o portal rs.gov.br, que no ano passado avançou até a etapa TOP3. Atualmente, o portal disponibiliza 739 serviços estaduais, sendo 94% deles digitais, apresentando um índice de satisfação de 77,5%.

“Estar na palma da mão de cada cidadão, resolvendo suas demandas com nível de excelência, é o que move a iniciativa. Os avanços foram tantos desde 2019, quando o rs.gov.br foi lançado, que hoje já estamos compartilhando boas práticas com os municípios gaúchos, apoiando-os na digitalização dos seus serviços por meio do RS Digital”, afirma o diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), Hiparcio Stoffel.

O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) assina o desenvolvimento das soluções digitais do governo do Estado. “Ficamos honrados por contribuir com o Estado no seu processo de transformação digital, entregando soluções que agregam valor ao serviço público e à sociedade, nas mais variadas áreas da gestão pública”, destaca o diretor-presidente da Procergs, José Antonio Leal.

Podem concorrer ao prêmio iBest plataformas que utilizem sites ou blogs, redes sociais, aplicativos, podcasts e serviços de streaming. Segundo o iBest, o prêmio usa algoritmo próprio, o IRD, para busca e comparação das principais iniciativas digitais brasileiras. O IRD direciona numericamente a relevância, levando em consideração métricas como alcance e engajamento de seus sites, aplicativos e redes sociais, profundidade de conteúdo ou mix, crescimento e importância da iniciativa.