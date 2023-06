Armis se une ao programa de aceleração AWS ISV

Armis, a empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, anunciou hoje que se uniu ao programa de aceleração Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV), um programa de venda conjunta para parceiros da AWS que oferece soluções de software executadas ou integradasàAWS. O programa ajuda os parceiros da AWS a impulsionar novos negócios conectando diretamente ISVs participantes com a organização de vendas da AWS. Este anúncio segue as notícias de disponibilidade da Armis no AWS Marketplace no ano passado.

O programa de aceleração AWS ISV ofereceàArmis suporte e benefícios de venda conjunta para satisfazer as necessidades dos clientes, ao trabalhar com vendedores em campo da AWS ao redor do mundo, que atendem a milhões de clientes ativos da AWS. A venda conjunta proporciona melhores resultados ao cliente e garante o compromisso mútuo da AWS e da Armis.

"Estamos empolgados por desenvolver nosso relacionamento com a AWS", disse Brian Gumbel, Presidente da Armis. "A venda conjunta permite que a Armis simplifique a entrega de nossas soluções de visibilidade e segurança de ativos a empresas com muito necessidade, enquanto continua a aproveitar nosso impulso neste mercado confiável. Estamos na expectativa de entrar no mercado com a AWS e esperamos estabelecer relacionamentos com novos clientes como resultado deste programa."

"O espaço de produtos e soluções de segurança certamente está lotado e às vezes duplicado", disse Spencer Mott, Diretor de Segurança da Booking Holdings. "Executivos de segurança, como compradores de tecnologia, são apresentados diariamente a um número esmagador de opções de compra em potencial, muitas das quais resultam em soluções que prometem demais e entregam de menos. Contudo, a cada dez anos, mais ou menos, uma inovação realmente revolucionária entra silenciosamente em cena. A Armis foi uma daquelas invenções que simplesmente precisavam ocorrer; um problema que precisava ser solucionado e algo para colocar o cliente na frente e não atrás."

A plataforma de inteligência de ativos da Armis oferece visibilidade e segurança de ativos unificados em todos os tipos de ativos, incluindo tecnologia da informação (TI), internet das coisas (IoT), tecnologia operacional (TO), internet das coisas médicas (IoMT), nuvem e IoT celular, gerenciados e não gerenciados. Fornecida como uma plataforma de software como serviço (SaaS) sem agente, a Armis se integra perfeitamente com os ordenamentos existentes de TI e segurança para fornecer com rapidez a inteligência contextual necessária para aprimorar a postura de segurança de uma organização, sem interromper as operações ou fluxos de trabalho atuais. A Armis ajuda os clientes a se protegerem contra riscos operacionais e cibernéticos invisíveis, aumentar a eficiência, otimizar o uso de recursos e inovar de modo seguro com novas tecnologias para fazer crescer seus negócios.

Este impulso vem logo após o anúncio da Armis de que superou a marca de US$ 100 milhões em receita recorrente anual (ARR), ao expandir de 1 milhão a 100 milhões de dólares em menos de 5 anos. Além disto, a Armis foi recentemente nomeada a empresa mais inovadora a nível mundial na categoria de segurança pela Fast Company em sua prestigiada lista anual das empresas mais inovadoras do mundo em 2023. Também ficou em 14º lugar na lista das World's 50 Most Innovative Companies (50 Empresas Mais Inovadoras do Mundo).

Saiba mais sobre a plataforma de inteligência e segurança de ativos da Armis aqui: https://www.armis.com/platform/

Para comprar Armis no AWS Marketplace, acesse: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-zhbfuevcbnjfw

Sobre a Armis

A Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, fornece a primeira plataforma de inteligência de ativos unificada do setor, projetada para lidar com a nova superfície de ataque estendida criada pelos ativos conectados. As empresas da Fortune 100 confiam em nossa proteção contínua e em tempo real para ver com contexto total todos os ativos gerenciados e não gerenciados em TI, nuvem, dispositivos IoT, dispositivos médicos (IoMT), tecnologia operacional (TO), sistemas de controle industrial (ICS) e 5G. A Armis fornece gerenciamento passivo de ativos cibernéticos, gerenciamento de riscos e aplicação automatizada. A Armis é uma empresa privada com sede na Califórnia.

