PF faz operação contra fraudes bancárias no Rio de Janeiro

Policiais federais fazem nesta quarta-feira (28) uma operação para desarticular organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas. A operação Não Seja um Laranja 2 cumpre três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal, em casas na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.

A Polícia Federal (PF) identificou três pessoas que teriam emprestado suas contas bancárias para o esquema, que causou um prejuízo “multimilionário” à Caixa Econômica Federal e a seus correntistas.

De acordo com as investigações, essas pessoas atuam como “laranjas” emprestando suas contas em troca de um pagamento.

As fraudes envolviam a emissão de boletos fraudulentos que enganavam correntistas da Caixa, os quais faziam o pagamento e acabavam levando prejuízo. O dinheiro pago através desses boletos eram direcionados às contas dos “laranjas”.

A PF informou que tem detectado aumento considerável no número de pessoas que conscientemente aceitam participar desses esquemas criminosos, através do empréstimo de suas contas bancárias.

Os crimes investigados podem chegar a oito anos de prisão mais multas. São agravantes se for usado um servidor localizado fora do Brasil ou se a vítima for pessoa idosa ou vulnerável.

A operação é parte do projeto Tentáculos, fruto de uma parceria da PF com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).