Governo do Estado e Central Única de Favelas lançam a Taça das Favelas RS na quinta (29)

O maior campeonato de futebol entre favelas do mundo acontecerá,pela primeira vez,no Rio Grande do Sul. O lançamento oficial da Taça das Favelas RSserána quinta-feira(29/6), às 15h, no Auditório da Federação Gaúcha de Futebol, em Porto Alegre. Na solenidade, serão apresentados o cronograma, as categorias e as cidades ondeserão realizadasas partidas, bem como os detalhes paraainscriçãodas equipes.