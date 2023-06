ANA e El Salvador discutem cooperação para gestão de recursos hídricos

Entre 26 e 28 de junho, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) recebe delegação de El Salvador, em Brasília, para discutir sobre o Projeto de Cooperação para o Fortalecimento Institucional para a Gestão de Recursos Hídricos em El Salvador. Essa iniciativa busca fortalecer as instituições e promover uma gestão abrangente dos recursos hídricos no país da América Central. Além disso, trata de planejamento, qualidade da água, estruturas de governança, uso de sistemas de informação geográfica e o apoio ao Programa de Produtor de Água com foco na conservação dos recursos hídricos.

Já foram realizadas atividades como intercâmbio de informações sobre a implementação da gestão, programas de recursos hídricos nos países e visitas de delegações salvadorenhas às instalações da ANA com objetivo de discutir temas de interesse para fortalecimento da gestão de recursos hídricos no país centro-americano.

No primeiro dia houve abertura da reunião com o diretor da ANA Mauricio Abijaodi e a assessora especial Internacional, Gisela Forattini. Também houve a presença de representante da Agência Brasileira de Cooperação (ABC). Na ocasião foram expostas informações sobre o Projeto com apresentações sobre enquadramento dos corpos d’água em classes, gestão de qualidade da água e um informe sobre a gestão de recursos hídricos de El Salvador.

Já no segundo dia, a ANA apresentou para a delegação o trabalho de edição de normas de referência para o setor de saneamento do Brasil. Também foram discutidas as metodologias do Programa Produtor de Água, sendo que no dia 28 acontecerá uma visita ao Projeto Produtor de Água no Pipiripau (DF), que estimula a conservação de água e solo na bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau.

Programa Produtor de Água

Criado em 2001, o Programa Produtor de Água busca apoiar ações de conservação de recursos hídricos no meio rural com foco na segurança hídrica, no reconhecimento e no estímulo aos serviços ambientais prestados pelos produtores rurais através das ações de conservação de água e solo em suas propriedades. Com o objetivo de proteger os recursos hídricos no Brasil, a ANA estimula projetos que visam à redução da erosão e do assoreamento de mananciais no meio rural, melhorando a qualidade e a quantidade de água disponível – inclusive aquela que chega às cidades para seu abastecimento.

