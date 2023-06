Agência participa de evento em Israel sobre tecnologias para escassez de água

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) participa do evento Resiliência Hídrica e Preparação para Emergências 2023, que acontece entre 26 e 29 de junho, em Tel Aviv, Israel. Com objetivo de unir israelenses e estrangeiros com atuação em recursos hídricos, o encontro visa a apresentar tecnologias de Israel para escassez de água com foco em representantes da indústria hídrica a fim de gerar um intercâmbio de ideias.

Representam a Agência o superintendente de Estudos Hídricos e Socioeconômicos, Felipe Tavares; e o superintendente adjunto de Regulação de Saneamento Básico, Alexandre Anderáos. O evento conta com painéis, mesas redondas, seminários e mostras de tecnologias israelenses voltadas a cenários de escassez hídrica.

