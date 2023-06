ANA anuncia Comissão Julgadora do Prêmio ANA 2023

Cachoeira do Arroio do Ingrato - Tibagi (PR) - Foto: Zig Koch / Banco de Imagens ANA

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 27 de junho, publicou a Portaria ANA nº 450/2023 , que institui a Comissão Julgadora do Prêmio ANA 2023. Constituída por onze membros, sendo um representante da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e dez não vinculados à Agência, o grupo é responsável por indicar os finalistas e vencedores da premiação em cada categoria. Também foi publicada a Portaria ANA nº 340/2023 , que nomeia os(as) integrantes da Comissão Julgadora. O Prêmio ANA 2023 recebeu 618 inscrições de todos os estados e do Distrito Federal. Os finalistas serão conhecidos em 19 de outubro e os vencedores anunciados em solenidade de premiação prevista para 6 de dezembro.

A Comissão Julgadora será presidida pelo diretor da ANA Filipe Sampaio, que não terá direito a voto. Os(as) demais integrantes serão a promotora de justiça do Estado de Goiás e membro auxiliar da Comissão do Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Tarcila Gomes, que atuará como jurada da categoria Governo; o chefe de gabinete da Diretoria de Administração do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Sérgio Carazza, jurado da categoria Empresas de Micro ou de Pequeno Porte; a gerente do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Anícia Pio, como jurada da categoria Empresas de Médio e de Grande Porte.

Também compõem o grupo de jurados o diretor executivo da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), Carlos Lazary Teixeira, para a categoria Organizações Civis; a coordenadora geral de Educação Ambiental para a Diversidade e Sustentabilidade do Ministério da Educação, Rita Silvana, na categoria Educação – Ensino Fundamental, Médio e Educação não Formal; o ex-diretor-presidente da ANA, Jerson Kelman, para a categoria Educação – Ensino Superior e Pesquisa. Já para a categoria Comunicação – Mídia Audiovisual, o jurado será o jornalista Matheus Leitão Netto; e para a categoria Comunicação – Mídia Impressa ou Sonora, ficará a cargo da CEO do Grupo Metrópoles de Comunicação, Lilian Tahan.

Para completar a Comissão Julgadora, foram designados o presidente da Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas (REBOB), Lupércio Ziroldo, como jurado da categoria Organismos de Bacias; e a diretora do Centro de Regulação em Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas (CERI/FGV), Joísa Dutra, como jurada da categoria Entidades Reguladoras Infranacionais do Setor de Saneamento Básico.

Para avaliação dos trabalhos inscritos, os julgadores observarão os critérios de: efetividade, inovação, impactos social e ambiental, potencial de difusão, sustentabilidade, adesão social e aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Para as categorias de Comunicação, o critério de sustentabilidade não será aplicável.

A premiação reconhece trabalhos de dez categorias: Governo; Empresas de Micro ou de Pequeno Porte; Empresas de Médio ou de Grande Porte; Organizações Civis; Educação – Ensino Fundamental, Médio e Educação não Formal; Educação – Ensino Superior e Pesquisa; Comunicação – Mídia Audiovisual; Comunicação – Mídia Impressa ou Sonora; Organismos de Bacias; e Entidades Reguladoras Infranacionais do Setor de Saneamento Básico.

Segundo o regulamento da premiação, os(as) vencedores(as) ganharão o Troféu Prêmio ANA e poderão utilizar em seus materiais de divulgação o Selo Prêmio ANA: Vencedor. Os(as) três finalistas de cada categoria terão o direito ao uso do Selo Prêmio ANA: Finalista, além de compor o Banco de Projetos do Prêmio ANA. As iniciativas que não forem finalistas ou vencedoras, mas que se destacaram por contribuir para os objetivos da premiação, também poderão compor o Banco de Projetos com base na avaliação da Comissão Organizadora.

O Prêmio ANA

Em sua 8ª edição, o Prêmio ANA 2023 tem o objetivo de reconhecer o mérito de iniciativas que se destaquem pela excelência de sua contribuição para a promoção da segurança hídrica, da gestão e do uso sustentável dos recursos hídricos, e para soluções voltadas à melhoria e ampliação dos serviços públicos de saneamento básico, visando ao desenvolvimento sustentável do Brasil.

Realizado há 17 anos pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Prêmio ANA é a mais tradicional premiação do setor de águas do Brasil e já contabilizou mais de 2,9 mil trabalhos inscritos e premiou 48 projetos, de todas as regiões do Brasil, que se destacaram pela sua contribuição ao desenvolvimento do País a partir de boas práticas no cuidado de suas águas.

