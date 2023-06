EGR promove intervenções em nove rodovias ao longo desta semana

Nos vales do Sinos e do Paranhana, ocorrem serviços de roçada nas margens da ERS-239, dokm48 aokm58, entre Parobé e Taquara,e dokm63 aokm89, entre Rolante e Riozinho.O serviço também será executado na ERS-020, dokm67 aokm84, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

Nas regiões daSerra e das Hortênsias, as atenções nas estradas estão voltadas para a execução de muros de contenção no entorno do viaduto de Gramado, localizado nokm36 da ERS-115.