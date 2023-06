Dedicado ao compartilhamento de informações de segurança operacional, 1º Infoshare Brasil é sediado na ANAC SP

OInfoshare,eventofocado em segurança operacional no transporte aéreo, foi realizado no último dia 22de junhono auditório daAgência Nacional de Aviação Civil (ANAC)em São Paulo.Organizado pelo Grupo Brasileiro de Segurança Operacional da Aviação Comercial (BCAST), em colaboração com a Agência, o encontro teve como premissa o alinhamento coma cultura positiva e a regulação responsiva,que procuram incentivar a colaboração entre os setores e participantes da indústria.

