Libertadores: Fluminense encara Sporting Cristal por vaga nas oitavas

Líder do Grupo D, oFluminense entra em campo às 21h (horário de Brasília) no Maracanã dependendo apenas de um empate contra o Sporting Cristal (Peru)para avançar às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Trata-se da última rodada da fase de grupos e não há favoritos. O adversário peruano, terceiro colocado com sete pontos, precisa vencer para seguir sonhando com a classificação. Isto porque o vice-líder River Plate (Argentina), com os mesmo sete pontos, também luta pela vaga nas oitavas, jogando no mesmo horário contra o The Strongest (Bolívia), em Buenos Aires. O confronto Flu x Sporting no Rio de Janeiro terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional , com narração de André Luiz Mendes. comentários deBruno Mendes e Waldir Luiz, e plantão de notívias comRodrigo Campos.

No topo chave D, com nove pontos, oFluminense busca uma classificação tranquila e sem sustos, mas terá diante de sium rival dificílimo, que está invicto há 12 partidas.Aequipe carioca treinada por Fernando Diniz não vem de bons resultados (nas últimas dez partidas só venceu duas) e joga a vida na competição,

No último sábado (24), o Tricolor venceu de virada (2 a 1)o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O time fez uma partida de superação, com um jogador a menos em campo,pois o zagueiro Nino foraexpulso ainda no primeiro tempo. O clima parece ter melhorado pós-jogo e a torcida promete fazer uma linda festa esta noite: mais de 50 mil ingressos já havia sido vendidos na véspera do duelo. Mas, em caso de uma derrota, oFluminense ainda pode assegurar a vaga seo River Plate não vencer o The Strongest (BOL) na outra partida do grupo..

O time peruano chega com moral ao Maracanã, com o histórico deoito vitórias e oito empates nos últimos 12 jogos. A última derrota dos peruanos foi há mais de dois meses, no dia 24 de abril, quando a equipe perdeu para o Universitario por 2 a 0, peloCampeonato Peruano.O técnico brasileiro Tiago Nunes, com passagens por Corinthians e Athletico-PR, é quem comanda a equipe. Nunes é o responsável pelo retorno do Sporting Cristalàs oitavas de final após hiato de 20 anos.

Fluminense e Sporting Cristal buscam um título inédito na Libertadores. Ambos já foram vice-campeões: o time peruano em 1997 e o brasileiroem 2008.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.