Luisa Stefani fatura título de duplas femininas do WTA 500 de Berlim

A tenista brasileira Luisa Stefani conquistou o título de duplas femininas do WTA de Berlim ao lado da francesa Caroline Garcia neste domingo (25). Na decisão do torneio, disputado em piso de grama, as duas passaram pelas tchecas Marketa Vondrousova e Katerina Siniakova. O placar da final foi 2 sets a 1 de virada por 4/6, 7/6 (10-8) e 10 a 4 [match tiebreak]), em pouco mais de uma hora e quarenta minutos de partida.

“Muito feliz com o título aqui em Berlim. Ótima semana. Jogo com emoção hoje, salvei algunsmatch points, um pouco de altos e baixos, mas no final terminamos firme e fortes, o que é o mais importante […]. Obrigado pela torcida de todos, o que é o mais importante”, declarou a brasileira após a conquista.

O resultado recolocou Luisa no top 15 do ranking mundial de duplas. Atual número 21 do mundo, ela deverá subir para o 14º posto.

Após passar praticamente um ano afastada em recuperação de uma grave lesão no joelho, Stefani faturou nesse ano os títulos do Australian Open, nas duplas mistas ao lado do compatriota Rafael Matos, do WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes), nas duplas femininas com a chinesa Zhang Shuai, e do WTA 500 de Adelaide (Austrália), nas duplas femininas ao lado da norte-americana Taylor Townsend.