Fluminense mede forças com Bahia, invicto há três jogos no Brasileirão

Sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, oFluminense recebe o Bahia (14º) na noite deste sábado(24), no Maracanã, empartida válida pela 12ª rodada da competição. Após dois empates consecutivos,o Tricolor carioca soma 18 pontos e quer voltar a vencer para retornar à parte de cima da tabela. Do lado adversário, o Esquadrão de Aço, invicto há três jogos, chega com moral a campo após ter vencido oPalmeiras (1 a 0), vice-líder do Brasileirão, na última quarta(21).O duelono Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional , com narração de André Marques, comentários de Mario Silva, reportagem deRodrigo Ricardo e Rodrigo Campos.

Nas últimas semanas, o Fluminense caiu muito de produção. A equipe treinada por Fernando Diniz vem enfrentando dificuldades para apresentar um futebol de qualidade, muitas vezes sendo envolvidapelo adversário. Nos últimos nove jogos disputados, o Flu só venceu um. Na última quarta(21) empatou em1 a 1 com o Atlético-MG, numa partida muito pegada, em que a vontade dos jogadores prevaleceu à técnica.

Para a partida contra o Bahia, o Tricolor deve ter a volta do lateral-esquerdo Marcelo à equipe titular. Outro retorno provável será do meio-campistaJhon Arias. Convocado para dois amistosos da seleção colombiana, Ariasdesfalcou o Flu no confronto contrao Galo.Quem também não atuou na quarta (21) -poupado por sentir o joelho direito - e deve retornar ao time hoje é o volanteFelipe Melo.

Desfalque certo esta noiteserá no meio-campo tricolor. Ovolante Andrécumprirásuspensão após terlevadoo terceiro cartão amarelo na última rodada. O Fluminense deve começar jogando como Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima, Ganso e Arias; Keno e Cano.

????? Palco do 1º título brasileiro do Esquadrão, o Maracanã receberá o duelo entre Fluminense e Bahia neste sábado.



???? Será a primeira vez do técnico Renato Paiva no estádio, e ele falou sobre a realização de um sonho. #TVBahêa #BBMP pic.twitter.com/7tHwUuTMuV — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 23, 2023

No meio da tabela, com 12 pontos, o Bahia é comandado pelo técnico português Renato Paiva, que fará sua primeira partida no Maracanã neste sábado (24). Paiva terá de contornar ausências importantes, como a do goleiro Marcos Felipe - emprestado ao Esquadropelo rivalFluminense - que não poderá jogar por motivos contratuais.No setor do ataque, Everaldo e Ademir levaram o terceiro amarelo e tambémnão atuarão esta noite.

Sendo assim, o Tricolor de Aço deve ir à campo com: Mateus Claus; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Chávez; Rezende, Acevedo, Thaciano e Cauly; Kayky e Mingotti.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.