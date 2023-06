Surfe: Toledo, Ítalo, Chianca e Dora avançam às oitavas em Saquarema

Quatro dos oito surfistas brasileiros inscritos na etapa de Saquarema (RJ)do circuito mundial de surfe (World Surfe League-WSL) avançaram às oitavas de final nesta sexta-feira (23), primeiro dia do Rio Pro.Atual campeão mundial, Filipe Toledo, João “Chumbinho” Chianca, Yago Dora e o campeão olímpico ítalo Ferreira foram os melhores em suas baterias e se classificaram direto.Nascido em Saquarema, Filipinho,vice-líder do ranking mundial, busca o tetracampeonato surfando em casa: levantou o troféu em 2018, 2019 e 2022.

Outro quatros brasileiros têm chance de classificação na repescagem, a partir das 7h15 (horário de Brasília) deste sábado (24), com transmissão ao vivo no site da WSL.São eles: Caio Ibelli, Samuel Pupo, Jadson André e o tricampeão mundial Gabriel Medina.

A competição começou com a disputa feminina. A cearense Silvana Lima foi eliminada na repescagem, com somatório de 5,17, contra 7,83 da havaiana Carissa Moore (7,83). Devido às condições do mar, duas outras baterias ocorrerão na manhã deste sábado (24). Entre elas está a da gaúcha Tatiana Weston-Webb contra a norte-americana Caitlin Simmers.

A etapa de Saquarema é a antepenúltima do circuito mundial, antes daWSL Finals: apenas os melhores atletas no masculino e no feminino disputarão o título de 2023. Além do título, a classificação no circuito pode significar a conquista da vaga olímpica nos Jogos de Paris no ano que vem.

O Brasil já conta com a presença de TatiWeston-Webb em Paris: ela garantiu a vaga em abril, ao concluir a quarta etapa do circuito mundial na quinta posição.Entre os homens, há dez vagas olímpicas para osprimeiros colocados este ano naWSL, sendo que cada país pode credenciar no máximo até dois atletas. Atualmente, três brasileiros ocupam o top 5 do ranking e estão mais perto da vaga olímpiica: Filipinho (vice-líder), Chumbinho (3º)e Medina (5º).

Repescagem – sábado (24)

Masculina

Bateria 1: Griffin Colapinto (EUA) x Jadson André (BRA)

Bateria 2: Connor O'Leary (AUS) x Ian Gentil (Havaí)

Bateria 3: Gabriel Medina (BRA) x Samuel Pupo (BRA)

Bateria 4: Caio Ibelli (BRA) x Barron Mamiya (Havaí)

Bateria 5: Jack Robinson (AUS) x Seth Moniz (Havaí)

Bateria 6: Matthew McGillivray (RSA) x Jordy Smith (RSA)

Bateria 7: Leonardo Fioravanti (ITA) x Rio Waida (IND)

Bateria 8: Callum Robson (AUS) x Kanoa Igarashi (JAP)

Feminina

Bateria 3: Molly Picklum (HAV) x Johanne Defay (FRA)

Bateria 4: Tatiana Weston-Webb (BRA) x Caitlin Simmers (EUA)

Resultados 1º dia do WSL Saquarema

Masculino

Bateria 1 - Ethan Ewing (AUS) 14,20x Rio Waida (IND) 14,13 x Caio Ibelli (BRA) 12,47

Bateria 2 -João Chianca (BRA) 14,83x Matthew McGillivray (AFS) 8,96 x Seth Moniz (HAV) 10,20

Bateria 3 -Filipe Toledo (BRA) 14,53x Callum Robson (AUS) 13,83 x Samuel Pupo (BRA) 14,50

Bateria 4 - Liam O'Brien (AUS) 10,33x Jadson André (BRA) 8,24 x Griffin Colapinto (EUA) 6,73

Bateria 5 -Yago Dora (BRA) 15,53x Gabriel Medina (BRA) 15,17 x Ian Gentil (HAV) 8,40

Bateria 6 - Ryan Callinan (AUS) 13,44x Jack Robinson (AUS) 10,20 x Barron Mammiya (HAV) 6,26

Bateria 7 - John John Florence (HAV) 15,67x Connor O'Leary (AUS) 10,83 x Jordy Smith (AFS) 9,63

Bateria 8 -Italo Ferreira (BRA) 15,00x Leonardo Fioravanti (ITA) 11,40 x Kanoa Igarashi (JAP) 9,13

Feminino

Bateria 1: Gabriela Bryan (EUA/Havaí) 12,13 x Molly Picklum (Austrália) 11,94 x Stephanie Gilmore (Austrália) 11,06

Bateria 2: Lakey Peterson (EUA) 9,00 x Carissa Moore (EUA/Havaí) 8,14 x Silvana Lima (Brasil)7,43

Bateria 3: Tyler Wright (Austrália) 11,17 x Johanne Defay (França) 10,26 x Caitlin Summers (EUA) 10,07