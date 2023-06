Skate street: Rayssa, Pâmela e Gabi avançam à semi do Pro Tour de Roma

O Brasil emplacou nesta sexta-feira (23) Rayssa Leal, GabrielaMazetto e Pâmela Rosa nas semifinais femininas do Pro Tour de Skate Street de Roma (Itália). A competição conta pontos no ranking mundial visando a Olimpíada de Paris 2024, e também definirá participantes nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile) a partir de 20 de outubro. Os melhores na lista (uma vaga no feminino e outra no masculino) representarão o Brasil no Pan.

?? Rayssa Leal ???? - 1ª colocada (70.43)

?? Gabi Mazetto - 7ª colocada (55.51)

?? Pâmela Rosa ???? - 11ª colocada (48.15)



As brasileiras voltam à pista às 10h55 (horário de Brasília) deste sábado (24) por uma vaga na final. As oito melhores vão lutar pelo título às 14h25 de domingo (25).

Atual campeã mundial e líder do ranking da Federal Internacional de Skate (World Skate), a maranhense Rayssa Leal se classificou em primeiro lugar com nota 70.43. Já Gabi Mazetto (55.51) e Pâmela (48.15) avançaram, respectivamente, na 7ª e 11ª posições. As três skatistas realizaram duas voltas nas quartas de final e avançaram com melhor desempenho na segunda volta.

Além das brasileiras classificadas, outras 13 atletas disputarão as semifinais. Entre elas, a japonesa Akama Liz (67.31) em segundo lugar e a australiana Chloe Covell (65.42) em terceiro.

O Brasil contou ainda com Kemily Suiara (32.55), que encerrou sua participação no Pro Tour na 22ª colocação.

Disputa masculina

Está em curso, desde às 13h15 desta sexta (23), as quartas de final masculinas.Sete brasileiros estão na disputa: Kelvin Hoefler, Carlos Ribeiro, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Gabryel Aguilar, Lucas Rabelo e Filipe Mota.