MDB e Progressistas reafirmam acordo político para eleições futuras em Vista Gaúcha

Na quarta-feira, dia 14 de junho, as executivas do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e do Partido Progressista de Vista Gaúcha se reuniram para reafirmar a continuidade do acordo político que vem administrando o município desde 2016. O acordo já se estendeu até as eleições de 2020 e agora foi decidido que a parceria será mantida para os pleitos de 2024 e 2028.

Durante o encontro, foram discutidas propostas e avaliados os resultados do trabalho realizado pela atual administração do prefeito Locatelli (MDB) e do vice-prefeito André (Progressistas). As executivas dos partidos concordaram em continuar a parceria e manter a composição da administração municipal nas eleições de 2024 e 2028. As decisões foram documentadas e assinadas pelos participantes da reunião.

Um dos pontos destacados durante o encontro foi a harmoniosa colaboração entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo na atual administração de Locatelli e André. Essa decisão reforça o compromisso dos partidos envolvidos no acordo e demonstra o crescimento diferenciado que a administração municipal está proporcionando à comunidade de Vista Gaúcha. A população poderá testemunhar os benefícios resultantes dessa parceria nos próximos anos.

