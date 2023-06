Copa Delas estreia trazendo tudo sobre a Copa do Mundo Feminina

O videocast Copa Delas, daEBC/TV Brasil, foi lançado nesta terça-feira (20) nas plataformas de áudio e vídeo daRádioagência Nacional, dando início a uma série de episódios que vão dissecar os oito grupos da Copa do Mundo de Futebol feminino, que começa no dia 20 de julho, na Austrália e na Nova Zelândia. No primeiro episódio, a jornalista Marília Arrigoni, apresentadora do videocast, recebe a também jornalista Rachel Motta e a comentarista Amanda Viana (Planeta Futebol Feminino) para analisar as equipes que fazem parte do Grupo A: Nova Zelândia, Noruega, Suíça e Filipinas.

“A ideia deste videocast é passar as informações sobre as 32 seleções que participarão da Copa de uma forma bem descontraída, mas também com um conteúdo embasado, com comentaristas que estudam e acompanham o futebol feminino”, revela Arrigoni.

Os episódios, que têm duração média de 20 a 30 minutos, serão publicados sempre às terças e quintas, até a oitava e última edição, no dia 14 de julho. O próximo episódio da lista, que vai ao ar na próxima quinta (22), vai falar do Grupo B, formado por Austrália, Canadá, Nigéria e Irlanda. Além de Marília Arrigoni, participam da discussão a narradora Luciana Zogaib, da Rádio Roquette Pinto, e Thiago Ferreira, colaborador do Planeta Futebol Feminino.

“Foi muito interessante gravar com amantes do futebol feminino que trabalham nas mais diferentes mídias, desde as consideradas mais tradicionais, como rádio e televisão, até aquelas que usam mais as redes sociais”, opina a apresentadora.

É possível ouvir o conteúdo no Spotify ou assistir em vídeo pelo YouTube .