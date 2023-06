Liga das Nações: Brasil abre segunda semana com vitória sobre Bulgária

A seleção masculina de vôlei teve um grande início na segunda semana de jogos na Liga das Nações, pois derrotou a Bulgária por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/18 e 25/15) nesta terça-feira (20) na cidade Orleans (França).

É VITÓÓÓÓÓÓRIA! ????????????



A seleção masculina vence na estreia da 2ª etapa da Liga das Nações de @volei .



???????? 3 x 0 ????????

(25/22, 25/17 e 25/15)



Que jogaco! Que venha o próximo desafio! ???? pic.twitter.com/oFzkWwbdeV — Time Brasil (@timebrasil) June 20, 2023

Após este resultado, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto assumiu a terceira posição da classificação geral com 12 pontos (após quatro vitórias e uma derrota em cinco partidas), empatado em número de pontos com o vice-líder Estados Unidos e três a menos do que o líder Japão.

O destaque do Brasil na partida foi o oposto Alan, que marcou 14 pontos. O próximo compromisso da seleção brasileira na competição é diante do Japão, a partir das 8h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (22).