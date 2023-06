Hospital Santo Antônio em Blumenau inaugura nova ala de Oncologia Pediátrica, com atendimento pelo SUS

A inauguração da nova ala de Oncologia Pediátrica do Hospital Santo Antônio foi realizada nesta segunda-feira, 19, com a presença da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. O Hospital é referência para 53 municípios em oncologia pediátrica e hematologia, sendo que 92% dos seus atendimentos são realizados via Sistema Único de Saúde (SUS). O novo espaço conta com 11 quartos, áreas de recreação adaptadas, sala de jogos e um ambiente lúdico, priorizando o atendimento humanizado.

“Tenho certeza da qualidade deste serviço, que orgulha todos os catarinenses. Os dados do hospital mostram a taxa de cura de 98%, é uma alegria para todos nós. E isso se deve ao diagnóstico e tratamento precoce e ao trabalho eficaz de toda a equipe multiprofissional. O que nós temos aqui nós precisamos ter nas outras regiões. E nós estamos trabalhando para que todos os pacientes oncológicos tenham um tratamento igualitário, atendendo a legislação”, destaca Carmen Zanotto.

Em 2022, o Hospital realizou 1.287 atendimentos oncológicos pediátricos, foram mais de 3 mil consultas e 1.309 quimioterapia. Atualmente 200 pacientes estão em atendimento.

“Com essa nova ala, conseguiremos trazer ainda mais qualidade para o tratamento dos nossos pacientes, teremos uma equipe exclusiva para atuar junto dos pacientes oncológicos. Além disso, nossas crianças terão acesso a uma brinquedoteca exclusiva. Antes, por ficarem junto de pacientes de outras especialidades, às vezes por conta de seu estado de saúde mais frágil, as crianças não conseguiam acessar o mesmo espaço. Agora entregamos esse espaço seguro para que todas brinquem em qualquer momento”, afirma Rafael Branco Bertuol, Gerente Geral do Hospital Santo Antônio.