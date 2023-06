Secretaria da Saúde reforça atendimento psicossocial a famílias do Litoral Norte

Uma equipe de profissionais da Secretaria da Saúde (SES) realiza, desde o domingo (18/6) visitas a Caraá, um dos municípios mais afetados pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul no final da semana passada. Além de prestar apoio psicossocial às comunidades, os profissionais trabalham para reestruturar a Unidade de Saúde Rio dos Sinos, que foi invadida pelas águas e ficou totalmente destruída.

O município conta com uma psicóloga que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, para reforçar o atendimento, a equipe da SES montou um espaço de acolhimento para escuta no centro de tradições gaúchas Sentinela dos Sinos, que está centralizando as doações e acabou se tornando um ponto de encontro e de informações. Também estão sendo feitas ações itinerantes pelos profissionais da área de saúde mental para atender aos moradores.

"É impactante a devastação no município, com pontes e casas destruídas, muita água pelas estradas, árvores caídas e animais soltos. A população está mobilizada, agitada e, de certa forma, desorientada. Percebemos que os gestores também estão exaustos e abalados emocionalmente”, relatou a diretora adjunta do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES, Marilise Fraga.

Ao longo da semana, as equipes se revezam para prestar o atendimento psicossocial à população.