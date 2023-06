Brasil garante prata na Copa do Mundo de remo paralímpico

Os brasileiros Diana Barcelos e Valdeni Junior brilharam na segunda etapa da Copa do Mundo de remo paralímpico, que é disputada em Varese (Itália), ao conquistarem, no último domingo (18), a medalha de prata da prova de dupla mista PR3 (disputada por remadores que possuem mobilidade nas pernas, troncos e braços), que estreará no programa dos Jogos Paralímpicos em 2024, na edição que será disputada em Paris (França).

Alô galera do REMO! É PRATA PARA O BRASIL! ????????



Diana Barcelos e Valdeni Junior conquistam prata em etapa da Copa do Mundo da Itália de remo paralímpico.



Leia aqui: https://t.co/BnS0osSwpj pic.twitter.com/Xv0yC0VLQg — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) June 19, 2023

Os brasileiros até conseguiram manter a liderança da prova nos primeiros metros, mas acabaram cedendo a liderança aos australianos Nikki Ayers e Jed Altschwager, que completaram os 2 mil metros com o tempo de 7min07s02. Diana e Valdeni fecharam com o tempo de 7min14s27.

Esta é a segunda vez consecutiva na qual os atletas, que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio (Japão), conquistaram uma medalha de prata em uma competição da Federação Internacional de Remo.