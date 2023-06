IPE Saúde lança página que disponibiliza documentos sobre reestruturação

O IPE Saúde disponibilizou, nesta segunda-feira (19/6), uma página que reúne os principais documentos referentes à proposta de reestruturação do instituto encaminhada pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa. A ideia é dar transparência ao processo e visibilidade a cada passo da reestruturação, desde o levantamento dos dados dentro do IPE até o envio da proposta ao parlamento gaúcho.

A página foi lançada com nove itens e deve ser atualizada sempre que houver novas informações relevantes. Entre os documentos estão, por exemplo, o Estudo Atuarial, que embasou a primeira proposta; a Proposta Inicial, apresentada no dia 17 de abril; a Proposta Final, definida após um mês de diálogo com as partes envolvidas; e as dúvidas que foram levantadas pelos deputados depois do envio do Projeto de Lei Complementar.

“É um processo importante e delicado que vem sendo conduzido desde o início com a responsabilidade, o diálogo e a transparência que o momento exige – e essa é apenas mais uma ação nesse sentido. Buscamos centralizar as informações e disponibilizar a todos que tenham interesse”, explica o presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene.

Outra ferramenta importante que pode ser encontrada na página é o Simulador de Contribuição. A ferramenta, desenvolvida em parceria com oCentro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) e lançada em maio, calcula os novos valores de contribuição de cada usuário de acordo com a proposta do governo.