Carlo Ancelotti é o novo treinador da Seleção Brasileira

A seleção brasileira encontrou um novo treinador para liderar a equipe no ciclo rumo à Copa do Mundo de 2026. O escolhido é Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid. No entanto, o italiano deverá cumprir seu contrato com o clube espanhol até janeiro do próximo ano e assumirá o comando da seleção brasileira no início de 2024.

Embora Ancelotti ainda não possa assinar o contrato, já houve um acordo entre o treinador e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Tanto é que o treinador deverá indicar um nome de sua confiança para trabalhar como assistente técnico, juntamente com Ramon Menezes, até que ele assuma oficialmente o cargo.

Inicialmente, cogitou-se a possibilidade de Davide Ancelotti, filho e assistente de Carlo Ancelotti, ser indicado para comandar a transição da seleção brasileira. No entanto, essa opção foi descartada, e um novo nome será indicado pelo próprio Ancelotti. Davide acompanhará seu pai em janeiro.

As informações foram divulgadas por André Rizek, jornalista da Rede Globo. A expectativa é de que Carlo Ancelotti traga sua vasta experiência e conhecimento tático para impulsionar a seleção brasileira em sua busca por sucesso no cenário internacional.