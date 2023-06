ANS suspende comercialização de 31 planos de saúde por mau desempenho

Foto: Marco Favero / SecomPor determinação do governador Jorginho Mello, o Governo do Estado alterou o decreto número 80, de 20 de março de 2023, e...

Saúde Há 8 horas Em Saúde Governo do Estado decreta situação de emergência devido à alta ocupação de leitos por doenças respiratórias Foto: Marco Favero / SecomPor determinação do governador Jorginho Mello, o Governo do Estado alterou o decreto número 80, de 20 de março de 2023, e...