Brasil inicia Pan-Americano de esgrima com duas medalhas de bronze

O Brasil garantiu duas medalhas no primeiro dia de disputas do Campeonato Pan-Americano de esgrima, que está sendo disputado no Velódromo Poliesportivo Videna, em Lima (Peru). Na última quinta-feira (15), a espadista Nathalie Moellhausen e o floretista Guilherme Toldo conquistaram a medalha de bronze individual em suas respectivas provas.

A brasileira foi superada pela Montserrat Viveros 🇵🇾 na semi por 15 x 13 e fica com o bronze

Após somar quatro vitórias e duas derrotas na etapa inicial da competição, Nathalie avançou direto ao quadro de 32 na fase eliminatória, onde derrotou a peruana Cynthia Roldan (15 a 3). No quadro de 16, ela superou a venezuelana Lizzie Asis por 15 toques a 10. Nas quartas de final a brasileira venceu a mexicana Maria Fernanda Morales por 15 a 13. A brasileira interrompeu sua participação nas semifinais, etapa na qual foi superada pela paraguaia Montserrat Viveros por 15 a 14.

Já Toldo foi o terceiro melhor classificado na pule (critérios de desempate) após vencer seus cinco jogos. Assim ele avançou direto para o quadro de 32, fase na qual despachou o canadense Bogdan Hamilton por 15 a 5. Nas oitavas derrotou o colombiano David Ospina por 15 a 11, enquanto nas quartas eliminou o mexicano Diego Cervantes, após triunfo de 15 a 6. O brasileiro parou apenas nas semifinais, quando perdeu do norte-americano Nick Itkin por 15 a 7.

O brasileiro é superado pelo Nick Itkin 🇺🇸 por 15 x 07 no florete masculino e fica com o terceiro lugar no pódio

O Campeonato Pan-Americano de esgrima pode ser considerada uma escala importante na caminhada rumo à próxima edição dos Jogos Olímpicos. A competição oferece importantes pontos para o ranking que determina os classificados para Paris 2024.